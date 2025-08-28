Chiusura in giornata, il Milan ha un nuovo attaccante: acquisto clamoroso

Il Milan vuole chiudere entro oggi l’acquisto di un nuovo attaccante: l’affare sta entrando nel vivo, tutti i dettagli

Dopo aver mollato definitivamente la pista Conrad Harder dello Sporting Lisbona, il Milan è tornato con forza sul mercato alla ricerca di un attaccante. Quando tutti si aspettavano un all-in su Dusan Vlahovic, la società rossonera ha avviato i contatti con il Chelsea, con il quale ha fatto molti affari negli ultimi anni, per parlare di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, acquistato dai Blues nell’estate del 2023 per una cifra intorno ai 60 milioni, non ha avuto il rendimento che ci si aspettava anche a causa dei problemi fisici. Appena arrivato a Londra, infatti, si è gravemente infortunato al ginocchio, e quel problema ha condizionato le sue prestazioni anche dopo il recupero. Doveva essere la nuova stella del calcio francese dopo anni di grande livello in Bundesliga per il Lipsia, ma non è riuscito, ad oggi, a rispettare le promesse. Il Chelsea, pieno zeppo di giocatori, vuole liberarsene e il Milan ne vuole approfittare. L’idea è nata e maturata nella giornata di ieri e già oggi potrebbe essere decisivia.

Nkunku-Milan, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan punta a chiudere oggi l’acquisto di Nkunku. Con il giocatore è già stato trovato l’accordo su contratto e stipendio. Manca ancora quello con i Blues che, come detto, hanno tutta l’intenzione di liberarsi del giocatore. Non a caso, nel corso di questa estate, ha trattato anche con Inter e Bayern Monaco per la cessione dell’attaccante francese, ma senza riuscirci.

Gli inglesi chiedono 40 milioni per il sì definitivo con bonus. C’è da capire se il Milan vorrà prenderlo a titolo definitivo subito o se proporrà il solito prestito con diritto di riscatto, formula più probabile considerando che le cifre vanno ben oltre i soliti standard di Giorgio Furlani e della proprietà (che da anni ha impostato un mercato che prevede una spesa massima di 20 milioni per ogni cartellino, a parte qualche eccezione come Santiago Gimenez e Ardon Jashari). Vedremo se si riuscirà davvero ad arrivare alla chiusura entro oggi. Nel frattempo il Milan non esclude la possibilità di prendere anche un altro attaccante: resta vigile su Vlahovic e pensa anche a Dovbyk. Attenzione anche ad un colpo per la difesa: Tare sta sondando diverse piste, il suo sogno resta Kim Min-jae ma è difficile, così come non sarà semplice accontentare le richieste di Akanji del Manchester City, nome caldo in queste ore.