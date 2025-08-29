Colpo saltato: il Milan rinuncia ad un obiettivo

Niente da fare per il Milan, il giocatore ha scelto un’altra squadra: salta definitivamente una trattativa, tutti i dettagli

Siamo alle battute finali di questo rocambolesco calciomercato. Il Milan è stato sempre molto attivo, sia in entrata che in uscita. Lo è adesso a maggior ragione dopo la sconfitta contro la Cremonese. Piuttosto che interrogarsi sui problemi tecnici e tattici della squadra, la società, spinta anche dai tifosi e dagli addetti ai lavori, si è riversata caoticamente sul mercato. Sta per arrivare nelle prossime ore l’ufficialità di Christopher Nkunku: arriva dal Chelsea per una cifra totale di quasi 40 milioni. Sarà l’acquisto più costoso dell’era RedBird. Che, come al solito, non tirerà fuori nemmeno un euro da questo affare: il Milan, fino ad oggi, ha incassato oltre 200 milioni e solo per questo si è spinto così oltre per l’acquisto del francese.

Potrebbe arrivare anche un altro attaccante: Vlahovic e Dovbyk restano due opportunità di fine mercato, sono entrambi difficili ma non impossibili. Il Milan ci sta riflettendo, ma intanto è attento anche ad altre soluzioni. Ad esempio, occhio al centrocampo dopo l’infortunio di Jashari: se Musah verrà ceduto all’Atalanta, servirà per forza un altro rinforzo. Priorità però alla difesa: Akanji resta il primo obiettivo, messo in discussione dall’inserimento del Tottenham, mentre un’altra pista è adesso da scartare.

Affare fatto, il difensore ha scelto un’altra squadra

Il Milan, nel corso di questi ultimi giorni, si era nuovamente interessato a Jakub Kiwior. Nuovamente, sì, perché è un nome spesso accostato alla società rossonera, fin da quando si è trasferito dallo Spezia all’Arsenal diversi anni fa. Coi Gunners non aveva più spazio e così è finito sul mercato: i rossoneri hanno provato a fare un sondaggio, ma questa opzione non è più percorribile.

Il giocatore e l’Arsenal, infatti, hanno trovato un accordo con il Porto. Affare complessivo da 27 milioni fra prestito più diritto di riscatto, cifra troppo alta per il Milan (che sta provando a prendere Akanji dal Manchester City per 15 milioni). Niente da fare quindi anche stavolta: Kiwior, duttile difensore svizzero, non tornerà nemmeno stavolta in Italia. Inizierà quindi una nuova avventura in Portogallo con Francesco Farioli, scelto dalla società per iniziare un nuovo corso. Con lui può avere una buona evoluzione sotto tutti i punti di vista. Le sue caratteristiche sono davvero interessanti ma lo è soprattutto la sua capacità di adattamento: può giocare in qualsiasi ruolo della difesa, che sia a quattro o anche a tre.