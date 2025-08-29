Scambio Dovbyk-Gimenez, Akanji e Musah: Tare racconta tutto

Il direttore sportivo rossonero ha parlato prima di Lecce-Milan del calciomercato: ha risposto in modo netto su alcuni nomi.

Manca pochissimo alla fine della sessione estiva del calciomercato e Igli Tare ha ancora un po’ di operazioni da fare. In entrata arriveranno sicuramente un difensore e un attaccante, forse anche un centrocampista se partirà Yunus Musah.

Nel pre-partita di Lecce-Milan il direttore sportivo si è concesso ai microfoni di Sky Sport e ha parlato in modo diretto di alcuni nomi accostati ai rossoneri.

Tare a Sky prima di Lecce-Milan: tutto sul mercato

L’ARRIVO DI NKUNKU – “Un giocatore che è stato sempre nei nostri radar. Abbiamo cercato di completare il reparto dopo l’infortunio di Leao, quando si è visto che c’era una mancanza per quanto riguarda la velocità. Abbiamo preso in considerazione di fare questa operazione che fino a 3-4 giorni fa non era possibile, perché i costi erano completamente diversi, poi abbiamo approfittato della situazione che lui ha avuto col Chelsea e siamo stati bravi a concludere”.

SCAMBIO GIMENEZ-DOVBYK – “Penso che un attaccante possa arrivare e stiamo valutando anche uno scambio, vedremo se sarà fattibile dopo la partita Lecce-Milan. Non penso che Gimenez possa restare in caso di arrivo di Dovbyk, perché giocando una partita a settimana dobbiamo avere una rosa giusta, con l’allenatore siamo stati chiari. In caso di uno scambio ok, altrimenti rimaniamo come siamo”.

SITUAZIONE AKANJI – “Ancora non abbiamo una risposta. Il cambio di modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po’ in difficoltà, dobbiamo essere bravi a cercare di portare a casa un giocatore di esperienza. Akanji è un profilo che ha tutto, l’esperienza e la qualità per giocare con il Milan”.

MUSAH-ATALANTA – “Abbiamo l’accordo con l’Atalanta, l’infortunio di Jashari ha complicato la situazione, domani decidiamo”.

Le dichiarazioni di Tare hanno creato discussioni tra i tifosi rossoneri. C’è chi non concorda con un eventuale scambio Dovbyk-Gimenez, anche se è la conferma che il messicano non è un centravanti particolarmente gradito a Massimiliano Allegri. Come giocherà con il Lecce sapendo di essere sul mercato?

Fa un po’ pensare anche il fatto che il Milan abbia deciso a fine agosto di prendere un difensore di esperienza. Un’esigenza che doveva esserci fin dall’inizio della campagna acquisti. A maggior ragione, dopo aver incassato 40 milioni di euro dal Newcastle United per Malick Thiaw si poteva intervenire in tal senso.