Svolta improvvisa: dal Milan alla Turchia, pronta la cessione

Nuova idea in queste ore per una possibile cessione in casa rossonera: oltre a Musah, Chukwueze e Jimenez, è pronto ad andarsene anche lui

Ultime mosse di mercato. Il Milan è fra le squadre più attive: la sconfitta contro la Cremonese al debutto in campionato ha rimesso tutto in discussione, con Massimiliano Allegri difeso dai suoi adulatori dalle evidenti colpe tecniche e tattiche della gara. Tutta la critica si è concentrata sulla situazione del mercato, senza sottolineare i limiti della prestazione della squadra rossonera. Mercato che è cambiato ed è tornato ad essere molto caotico, come il Milan ci ha abituato a fare in questi anni: come successo negli ultimi giorni del mercato di gennaio, anche stavolta la società rossonera sta improvvisando per provare a tappare i buchi della rosa.

Ad esempio, all’appello manca ancora un difensore centrale: Akanji del Manchester City è diventato un obiettivo, ma l’inserimento del Tottenham è complicato da gestire. Si cerca anche un centravanti oltre a Nkunku, che sarà ufficiale oggi: resta viva l’idea Vlahovic ed occhio a Dovbyk. Ci sono ancora tante cose da fare anche in uscita: la cessione di Yunus Musah è bloccata dopo l’infortunio di Jashari, Chukwueze è diretto al Fulham e Alex Jimenez sta andando al Bournemouth. A pochissime ore dalla fine del mercato, resta il nodo Bennacer.

Bennacer vicino all’addio, nuova idea

In queste ore si è parlato di un reintegro in rosa in seguito al problema al perone di Jashari, ma non è un’ipotesi percorribile: l’algerino è fuori dai piani del Milan e non da oggi, non a caso la società sperava di essersene liberata a gennaio con il passaggio al Marsiglia. Ma la società francese ha deciso di non riscattarlo, così è rientrato alla base in attesa di nuova sistemazione.

Un’altra idea circolata in questi giorni era lo scambio secco con Adrien Rabiot, ma anche in questo caso non c’è mai stato nulla di concreto. Bennacer aveva ricevuto nelle scorse settimane anche delle offerte dall’Arabia Saudita, ma lui ha deciso di non accettare in attesa di qualcosa di maggiormente stimolante. E quella possibilità potrebbe essersi aperta adesso: come riportato da Matteo Moretto, il Milan ha ricevuto un’offerta dalla Turchia: ci sta provando il Trabzonspor e il giocatore ci sta pensando. Nelle prossime ore quindi sono previsti aggiornamento in merito a questa opportunità. L’algerino si aggiunge quindi alla lunga lista di giocatori che possono lasciare i rossoneri in questi ultimi giorni di mercato: non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.