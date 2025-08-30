Dal Milan alla Serie B, la cessione è ufficiale: un’altra cessione è fatta

I rossoneri lo mandano in Serie B: ufficiale la cessione in prestito con diritto di riscatto. L’annuncio è arrivato in questi minuti

Milan attivissimo sul mercato in questi ultimi giorni disponibili. La vittoria contro il Lecce ha riportato un minimo di serenità in un ambiente, e non c’è niente di meglio prima di una lunga sosta. I tifosi sono soddisfatti di risultato e prestazione, anche se dal punto di vista del rendimento ci si aspetta qualcosa in più da una squadra con le qualità dei rossoneri. A proposito di qualità, da oggi è ufficiale l’acquisto di Christopher Nkunku, che si inserisce all’interno di un reparto pieno zeppo di soluzioni di alto livello.

Starà ad Allegri adesso trovare la soluzione tattica migliore per valorizzare le qualità e le caratteristiche di ogni elemento. E non è finita, perché presto all’attacco potrebbe aggiungersi anche un centravanti: Tare sta provando a prendere Artem Dovbyk dalla Roma, ma senza l’inserimento del cartellino di Gimenez come rivelato ieri prima della gara col Lecce. Il messicano non ne vuole sapere di uscire, mentre su Musah all’Atalanta ora aleggia qualche dubbio dopo la buona prova di ieri e l’infortunio di Jashari. Chukwueze è diretto verso il Fulham, invece. Intanto, in questi minuti è arrivata l’ufficialità di un’altra cessione.

Ufficiale la cessione in Serie B, il giocatore lascia il Milan

Fin da inizio giugno, con il passaggio di Tijjani Reijnders al Manchester City, il Milan ha lavorato tantissimo in uscita. Siamo di fronte ad una quasi rivoluzione con oltre 200 milioni incassati: mai nessuna squadra italiana aveva intascato così tanto dalle cessioni in una sessione di mercato. Eppure, Giorgio Furlani, poco prima dell’ultima gara col Monza, aveva annunciato che la società non aveva necessità di vendere. Un altro mistero che resterà irrisolto come tanti altri che riguardano la società rossonera.

E non è finita perché presto potrebbero aggiungersi altri soldi. Nel frattempo, il Milan ha definito anche un’altra cessione secondaria: Andrei Coubis è un nuovo giocatore della Sampdoria. Cresciuto nelle giovanili rossonere, lo scorso anno ha fatto grandissima difficoltà ad imporsi nel Milan Futuro. Il grave infortunio al ginocchio di un paio di anni fa ha complicato un po’ il suo percorso di crescita, ma ai rossoneri non aveva più nulla da dare. Si trasferisce quindi in Serie B con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni. Classe 2003, ha firmato coi blucerchiati (che si sono salvati dalla Lega Pro per il rotto della cuffia ai Play-Off l’anno scorso) un contratto fino a giugno 2029.