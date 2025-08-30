Il Milan vuole venderlo ma lui non ne vuole sapere: salta la cessione

Il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare i rossoneri: non ne vuole sapere, nonostante il serio tentativo del club di mandarlo via

Il Milan conquista tre punti molto importanti nella insidiosa trasferta di Lecce. La sconfitta al debutto contro la Cremonese aveva preoccupato e non poco la tifoseria. Inoltre, è seguita una settimana di caos totale sul mercato e anche di infortuni, come quello di Ardon Jashari e il problema alla caviglia di Christian Pulisic. Senza nemmeno Rafael Leao, Allegri ha messo in campo una formazione rimaneggiata e con il reintegro di Yunus Musah obbligatorio nel ruolo di esterno a destra, così da rimettere in discussione la cessione per 25 milioni all’Atalanta.

Mancano due giorni alla fine del mercato: si cerca ancora un centravanti, con o senza il coinvolgimento di Santiago Gimenez, che non è riuscito a segnare al Via del Mare nonostante una buona prestazione (ma con troppi errori tecnici). In realtà un gol l’aveva fatto, e anche di ottima fattura, ma purtroppo è stato annullato per un fuorigioco millimetrico. Una serata complicata per lui anche per quello che era successo nell’immediato pre partita.

Gimenez non vuole lasciare il Milan

Igli Tare, mezz’ora prima della partita col Lecce, ha annunciato il tentativo di scambio con Artem Dovbyk della Roma. Non una grande scelta comunicativa quella del direttore sportivo nei confronti di un ragazzo che ha iniziato tardi la preparazione e, come è evidente, non gode della fiducia di Allegri e dell’ambiente. Arrivato soltanto sei mesi fa, meriterebbe un’opportunità perché fino ad oggi il suo rendimento non è giudicabile in una squadra senza capo né coda e in continuo stravolgimento.

Il Milan lo vuole scambiare con la Roma, con il grande rischio di fare un bel favore a Gasperini: il messicano ha tutte le qualità per poter essere valorizzato dal lavoro dell’ex Atalanta, come è successo con tantissimi attaccanti (l’ultimo è Mateo Retegui, rivenduto per 70 milioni in Arabia Saudita). L’entourage del giocatore però insiste: Gimenez non ha nessuna intenzione di muoversi da Milano. L’attaccante non ha mai dato apertura al club per un possibile trasferimento, nemmeno in una squadra importante come la Roma dove avrebbe l’occasione di esplodere del tutto. Vuole continuare col Milan, ed è per questo che la società sta provando ad acquistare Dovbyk anche senza lo scambio. A quel punto però Gimenez si ritroverebbe con la concorrenza dell’ucraino, più quella di Leao, di Nkunku e di Pulisic.