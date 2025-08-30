Nkunku al Milan, è ufficiale: quanto costa e il numero di maglia

Il club rossonero ha diramato il comunicato inerente il nuovo acquisto: ecco i dettagli dell’operazione.

Christopher Nkunku è un nuovo calciatore del Milan. Un innesto molto importante per il reparto offensivo di Massimiliano Allegri.

L’ex di PSG, Lipsia e Chelsea è un jolly: può giocare seconda punta, prima punta ed esterno offensivo (principalmente a sinistra). Come ruoli occupati va a sostituire Noah Okafor, venduto al Leeds United. Anche lo svizzero agiva nelle stesse posizioni. Ad Allegri serviva un calciatore veloce e che potesse creare problemi alle difese avversarie, senza dipendere costantemente da Rafael Leao. Il francese potrebbe essere il profilo giusto, se non avrà infortuni che lo condizioneranno.

Nkunku dal Chelsea al Milan: cifre e dettagli

Stamattina il club ha diramato il comunicato ufficiale sull’operazione: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christopher Nkunku dal Chelsea FC. L’attaccante francese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030″.

Svelato anche il numero di maglia, sarà il 18. Per quanto riguarda i costi di questo affare, il Milan dovrebbe spendere 35-37 milioni di euro fissi, più altri 5 di bonus non facilmente raggiungibili. Un investimento importante da parte della dirigenza, convinta che Nkunku sia un calciatore adatto a rinforzare il reparto offensivo di Allegri. In termini di stipendio, il francese dovrebbe percepire circa 5 milioni di euro netti annui, bonus compresi.

Il Chelsea lo aveva comprato dal Lipsia per 60 milioni di euro nel mercato estivo 2023. In Germania aveva collezionato 70 gol e 56 assist in 172 presenze, in Inghilterra è arrivato a 18 reti e 5 assist in 62 partite. Gli infortuni hanno sicuramente condizionato la sua carriera e al Milan sperano che la tenuta fisica di Nkunku non risulti un problema. Le visite mediche sono state superare senza intoppi, adesso non rimane che attendere la risposta del campo. Dopo la sosta nazionali, dato che adesso i campionati avranno una pausa durante la quale Allegri cercherà di lavorare al meglio con chi resterà a Milanello.

Nkunku non è stato convocato dalla Francia, dunque avrà tempo di ambientarsi al Milan e di farsi trovare pronto per quanto ricominceranno le partite della squadra rossonera. Essendo un calciatore duttile tatticamente, di certo riuscirà a trovare spazio nel corso della stagione.