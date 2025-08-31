Lascia il Milan, è in volo per Londra: nuova cessione in Premier

Un giocatore rossonero verso l’Inghilterra, accordo totale: ora visite mediche e firma del contratto.

Lunedì 1° settembre alle ore 20 terminerà la sessione estiva del calciomercato e i tifosi del Milan sono impazienti di vedere le prossime mosse del club. Ci sono alcune operazioni importanti da fare.

In entrata sono attesi gli acquisti di un difensore centrale, di un centrocampista e di un attaccante. Forse anche di un terzino destro, dato che Alex Jimenez è stato ceduto al Bournemouth. Da cedere anche giocatori come Ismael Bennacer, Yacine Adli, Divock Origi, Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Per quanto riguarda gli ultimi due, sembra tutto fatto. Il nazionale americano andrà all’Atalanta in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

Calciomercato Milan, Chukwueze ceduto: le ultime news

È quasi fatta anche per il trasferimento di Chukwueze, che nella stagione 2025/2026 giocherà in Premier League. Già nella scorsa sessione invernale del calciomercato stava per succedere, però il passaggio in Inghilterra saltò all’ultimo per mancanza dei tempi tecnici per formalizzare l’operazione.

Allora come oggi il club coinvolto nella sua acquisizione è il Fulham, ha trattato con il Milan per assicurarselo con un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Dovrebbe essere un affare da complessivi 25 milioni di euro.

Peter Rutzler, giornalista di The Times, ha rivelato che Chukwueze è in viaggio per Londra con l’obiettivo di svolgere le visite mediche. L’accordo tra Fulham e Milan non è ancora stato raggiunto, ma i contatti sono costanti e le parti contano di sistemare ogni dettaglio nelle prossime ore. Sarebbe una beffa se l’esterno nigeriano dovesse fare rientro a Milano.

Il Diavolo ha fatto già alcune cessioni in Premier League: Tijjani Reijnders al Manchester City, Malick Thiaw al Newcastle United, Noah Okafor al Leeds United. Le prossime dovrebbero essere quelle di Jimenez al Bournemouth e di Chukwueze al Fulham. Percorso inverso hanno fatto Pervis Estupiñan (arrivato dal Brighton) e Christopher Nkunku (Chelsea).

Per quanto riguarda Chukwueze, la cessione non crea rimpianti particolari, dato che il suo rendimento nel biennio in maglia rossonera non ha convinto. Non ha mai avuto continuità e non è riuscito a dimostrare di valere l’investimento da 21 milioni di euro più bonus che la società fece nel mercato estivo 2023 per strapparlo al Villarreal.