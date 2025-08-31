Rabiot al Milan, affare fatto: i dettagli dell’accordo

L’ex Juventus è a un passo dal trasferimento in maglia rossonera: ecco le ultime news sulla trattativa.

Manca sempre meno alla fine sessione estiva del calciomercato e il Milan si vuole regalare ancora alcuni colpi per rinforzarsi. Uno di questi è l’acquisto di un nuovo centrocampista.

L’obiettivo numero 1 di questi giorni è sempre stato Adrien Rabiot, che Massimiliano Allegri conosce dai tempi della Juventus e che vorrebbe con sé a Milano. Il fatto che lui abbia rotto con il Marsiglia a causa di una rissa con l’ex compagno di squadra Jonathan Rowe e delle dichiarazioni pesanti della madre-agente Veronique verso il club ha fornito un assist importante al Milan. Se in un primo momento il suo desiderio era comunque quello di rimanere all’OM, poi la situazione è cambiata e c’è stata un’apertura a un ritorno in Serie A.

Calciomercato Milan, Rabiot in arrivo: le ultime news

Secondo quanto rivelato da giornalisti autorevoli come Matteo Moretto, Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio, il trasferimento di Rabiot al Milan va considerato un affare fatto. Accordo totale raggiunto tra tutte le parti coinvolte nella trattativa.

Il cartellino del giocatore costerà circa 10 milioni di euro al club rossonero. L’ex Juve firmerà un contratto di quattro anni dopo aver sostenuto le visite mediche nella giornata di lunedì. Allegri sarà molto felice di riabbracciarlo, anche se per poco, dato che poi Rabiot dovrà partire per il ritiro della nazionale francese, essendo stando convocato dal commissario tecnico Didier Deschamps.

Il centrocampista classe 1995 ha messo insieme 32 presenze, 10 gol e 2 assist nella stagione disputata con il Marsiglia. È un profilo che piace molto ad Allegri per sue caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche. Con i suoi inserimenti in fase offensiva può essere un giocatore decisivo.

