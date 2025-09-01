Il Milan pesca dalla Bundesliga, in arrivo un difensore dal Wolfsburg: è fatta

Bloccato il nuovo acquisto in difesa: in attesa di Joe Gomez, Tare ha chiuso per un arrivo dalla Bundesliga di un giovanissimo

Ore finali di mercato frenetiche in casa Milan con Igli Tare e Giorgio Furlani al lavoro su più fronti. La priorità in questo momento è l’acquisto di un difensore centrale da consegnare a Massimiliano Allegri, accontentato anche con l’arrivo di Adrien Rabiot dal Marsiglia per poco più di 10 milioni. L’ex Juventus, che con l’allenatore ha un grande rapporto, sia personale che professionale, farà le visite mediche in Francia e arriverà in Italia dopo la sosta. Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto da depositare in Lega. Ma non è finita: come dicevamo, si cerca un difensore e Joe Gomez del Liverpool è quello più vicino. L’accordo è totale, sia con la società che col giocatore, ma prima del sì definitivo i Reds vogliono concludere l’affare Guehi (ieri si è infortunato Konaté). In attesa del via libera dall’Inghilterra, il Milan ha deciso di cautelarsi con un altro difensore: è stato bloccato un ragazzo del Wolfsburg.

Il Milan ha preso Odogu dal Wolfsburg, i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri hanno chiuso l’accordo per l’acquisto di David Odogu dal Wolsfburg. Al momento, non sono ancora note le cifre dell’operazione: la trattativa è stata portata avanti nelle ultime settimane personalmente da Igli Tare, che ora è pronto a chiudere nel caso in cui il Liverpool non dovesse dare il via libera per Joe Gomez.

Odogu è un difensore tedesco di grande struttura fisica ma si tratta di un esordiente a tutti gli effetti. L’anno scorso ha giocato soltanto dieci partite in Germania con il Wolfsburg e in questo inizio di stagione, invece, non ha nemmeno debuttato. Le qualità sono sicuramente importanti così come il potenziale, ma è chiaro che il Milan si sta affidando ad un ragazzo che avrà bisogno di tempo per essere pronto e per dare seriamente il suo contributo, come ad esempio Athekame. Sono gli acquisti che Giorgio Furlani preferisce: costano pochissimo e, se tutto va bene, fra qualche anno faranno registrare una plusvalenza, altrimenti saranno rivenduti. La cifra d’acquisto dovrebbe essere inferiore ai 10 milioni. Una mossa a sorpresa perché il Milan cercava un difensore più esperto e più pronto. Per liberare Gomez, il Liverpool deve prendere un sostituto: sta trattando l’acquisto di Guehi dal Crystal Palace, fondamentale dopo l’infortunio di Konaté di ieri contro l’Arsenal.