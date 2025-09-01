Nome nuovo per la difesa del Milan: l’alternativa a Gomez è un 2006

Il Milan è alla disperata ricerca di un difensore centrale in queste ultime ore di mercato: Gomez primo obiettivo, ma c’è anche un’alternativa

Ultimissime ore di calciomercato disponibili per le società di Serie A. Dal Milan ci si aspettano grandi movimenti: chiuso la trattativa per Adrien Rabiot, che sosterrà probabilmente le visite mediche in Francia prima di firma entro oggi, ora Igli Tare e Giorgio Furlani sono al lavoro per consegnare a Massimiliano Allegri altri due rinforzi. Si pensa ancora all’arrivo di un centravanti, con Artem Dovbyk in prima linea: ieri c’è stata un’apertura da parte di Santiago Gimenez allo scambio con la Roma, ma a quanto pare non si farà, ma il futuro del messicano, in queste ultime ore, è ancora tutto da scrivere.

In attesa di capire cosa accadrà per l’attacco, la priorità del Milan adesso è la difesa: la dirigenza, dopo aver snobbato per due mesi l’importanza di un difensore, ha deciso ora di farlo e Joe Gomez del Liverpool, dopo il no di Manuel Akanji, è diventato il primo obiettivo. Si parla anche di un accordo fra le parti vicino, ma non ancora del tutto concluso (l’infortunio di Konaté ieri e gli sviluppi della trattativa per Guehi col Crystal Palace sono un ostacolo). Ecco perché Tare sta pensando a delle alternative.

Milan, è un 2006 l’alternativa a Gomez

Anche in questo mercato, con l’aggiunta di un direttore sportivo esperto come Tare, le cose al Milan non sono cambiate: la programmazione è pari a zero, tutte le mosse sono guidate dall’improvvisazione a seconda dei momenti e delle opportunità. Ed è un mercato strettamente legato alle uscite: ogni giocatore può essere venduto alla giusta cifra, senza grossi ragionamenti tecnici ma sono finanziari, quindi si compra in caso di cessioni e si pesca un po’ a caso.

Non esistono linee guida, basti pensare alle caratteristiche (tecniche, anagrafiche e tattiche) dei difensori cercati: Akanji è diverso da Foyth, Foyth è diverso da Joe Gomez, e Joe Gomez è diverso da Noahkai Banks, l’ultimo nome finito nella lista degli obiettivi del Milan per la difesa. Classe 2006, è nato nelel Hawaii ed è statunitense, è dotato di grande struttura fisica e gioca in Bundesliga. Sono soltanto sei le gare giocate durante la scorsa stagione. La sua valutazione non supera i 10 milioni, ed è quella l’unica cosa coerente nelle ricerche del Milan. Nonostante l’enorme cifra incassata per le cessioni (con Musah, Chukwueze e Alex Jimenez si aggiungono altri potenziali 70 milioni), Furlani non spenderà oltre ai 10-15 milioni per un ruolo delicato come quello del difensore.