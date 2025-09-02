Tutti stanno sottovalutando questo acquisto del Milan: farà la differenza

L’acquisto del Milan che rischia di essere decisivo per le sorti della stagione rossonera: nessuno ne parla ma è un grande giocatore

Un calciomercato caotico quello dei rossoneri nel corso dell’estate. Tutto è iniziato con gli arrivi di Igli Tare come direttore sportivo e di Massimiliano Allegri in panchina, che avrebbero dovuto sistemare un po’ le cose in termini di progetto e programmazione. Invece, è stato nettamente il mercato peggiore da questo punto di vista rispetto agli ultimi anni. Non è in discussione la qualità dei giocatori acquistati, piuttosto lo è il modo e l’improvvisazione. Allegri può comunque contare su una rosa ben assortita, piena di soluzioni e di caratteristiche che gli consentono di giocare in modi diversi. In attacco ci si aspettava l’arrivo di un altro centravanti visto il non totale gradimento nei confronti di Santiago Gimenez. Invece, l‘unico arrivo per il reparto offensivo è quello di Christopher Nkunku dal Chelsea, l’acquisto più costoso dell’era RedBird e di tutto il calciomercato italiano di questa estate (possibile solo grazie alle tantissime uscite). A proposito di Nkunku: si sta parlando di lui davvero molto poco, ma siamo di fronte ad un giocatore che rischia di far saltare gli equilibri.

L’acquisto del Milan che tutti stanno sottovalutando

L’attaccante francese al Chelsea è stato molto sfortunato: non appena arrivato, ha avuto un gravissimo infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di giocare per gran parte della stagione. Rientrato, ha dovuto fare i conti con una grossa concorrenza: nonostante questo, con i Blues si è comunque tolto delle soddisfazioni, come la vittoria del Mondiale per Club recente negli States.

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha speso parole di grande elogio per lui. “Da noi non giocava perché è nella stessa posizione di Cole Palmer, al Milan possono aspettarsi grandi cose“, le parole del tecnico italiano. Gli inglesi hanno un problema di abbondanza e avevano la necessità di liberarsi di alcuni giocatori fuori dal progetto. Nkunku fa parte di questi, ma non è un problema di qualità e di caratteristiche. Siamo di fronte ad un ragazzo con ottime doti tecniche, che con il Lipsia ha fatto davvero molto bene, e che può giocare in più posizioni in attacco. Lui, Leao e Pulisic sono perfettamente interscambiabili, e non è nemmeno da escludere un ruolo per lui da trequartista o comunque da centrocampista offensivo. Insomma, sta ad Allegri metterlo nelle condizioni migliori, ma le qualità di Nkunku non si discutono: se inserito all’interno del contesto giusto, rischia di essere l’acquisto che svolta la stagione dei rossoneri.