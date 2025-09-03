Milan-Arabia Saudita, trattativa in corso: si può chiudere presto

La società rossonera potrebbe fare una cessione nella Saudi Pro League: ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Il Milan è stato grande protagonista nell’ultima sessione estiva del calciomercato, non ci sono dubbi. Tra entrate e uscite ha messo insieme tante operazioni. Ma non è riuscito a fare tutte quelle che avrebbe voluto.

Ad esempio, sono rimasti a Milanello dei calciatori che Igli Tare avrebbe voluto piazzare nelle scorse settimane. I nomi sono noti: Yacine Adli, Ismael Bennacer e Divock Origi. A questi dobbiamo aggiungere anche Silvano Vos, che nella passata stagione ha giocato in Serie C con il Milan Futuro e al quale farebbe bene una cessione in prestito per giocare con più continuità. L’ex Ajax non gradisce la prospettiva di essere impiegato ancora nella squadra Under 23, retrocessa in Serie D.

Calciomercato Milan News: cessione nella Saudi Pro League

Per Bennacer c’è una richiesta dalla Turchia, nello specifico dal Trabzonspor, che avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto. Il club della Super Lig sta spingendo per assicurarsi il centrocampista algerino, che rimanendo a Milano non giocherebbe e rischierebbe di perdere la nazionale. La trattativa è in corso e si spera di arrivare alla fumata bianca nelle prossime ore.

Capitolo Adli. Qualche richiesta dalla Turchia è arrivata anche per lui, ma in questo momento la società che sembra essere più interessata a lui è l’Al Shabab. Il quotidiano Tuttosport conferma l’indiscrezione di mercato proveniente dall’Arabia Saudita. L’Al Shabab, che si era già fatto avanti settimane addietro, sta preparando un nuovo affondo per portare il giocatore nella Saudi Pro League.

In Arabia Saudita, come in Turchia, il calciomercato è ancora aperto e il Milan spera di riuscire a piazzare questi due esuberi. Adli è reduce da una discreta stagione alla Fiorentina, sarebbe un peccato se dovesse passare i prossimi mesi senza giocare. Certamente non gli ha fatto piacere essere stato mandato ad allenarsi con il Milan Futuro, però in questo momento è meglio valutare le opzioni sul tavolo per tornare a giocare invece di rimanere a Milano senza alcuna prospettiva.

Da dire che l’ex Bordeaux ha un contratto in scadenza a giugno 2026, quindi il club rossonero può cedere il suo cartellino a un prezzo basso. A questo punto, potrebbero bastare 4-5 milioni di euro. Chiaramente, bonus ed eventuale percentuale sulla futura rivendita possono essere elementi da inserire nella trattativa. Vedremo se Adli alla fine andrà in Arabia Saudita o comunque cambierà squadra. Restare al Milan non ha senso. Anche nel suo caso, c’è il rischio di non essere convocato dalla nazionale algerina.