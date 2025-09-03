Quanto vale la rosa del Milan dopo il mercato: è la seconda squadra più costosa d’Italia

Dopo la fine del mercato, il valore della rosa del Milan è aumentato e di molto: al momento è la seconda squadra più costosa

La quiete dopo la tempesta. Fra campionato e mercato, il Milan ha trascorso una settimana davvero intensa. La sconfitta contro la Cremonese ha acceso un campanello d’allarme: il giorno dopo, Allegri si è presentato in sede per fare il punto con la società e chiedere alcuni acquisti. La grave colpa dell’allenatore è di averlo fatto soltanto alla fine: e se il Milan avesse vinto contro la Cremonese? Probabilmente non sarebbero arrivati nemmeno Adrien Rabiot e David Onogu. Sono loro, dopo altre trattative, gli acquisti che hanno chiuso il mercato rossonero.

Il centrocampista francese era una esplicita richiesta di Allegri, mentre per il rinforzo in difesa avrebbe preferito un profilo più esperto. Non a caso, il Milan cerca prima Akanji e poi Gomez, per poi accontentarsi di un ragazzo di 19 anni. Una situazione che spiega pienamente le gravi difficoltà di programmazione di questa società (per il terzo anno di fila). In ogni caso, i rossoneri hanno a disposizione una rosa forte che può e deve lottare per vincere lo Scudetto.

Il valore economico della rosa del Milan

Gli acquisti di Luka Modric, Christopher Nkunku, Rabiot, Samuele Ricci, Ardon Jashari e via dicendo sono colpi di grande qualità. Si poteva fare meglio in difesa ma c’è l’ottimo De Winter che non va sottovalutato. Sta ad Allegri adesso tirar fuori il meglio da questo gruppo, esattamente come ha fatto Antonio Conte lo scorso anno con una squadra, il Napoli, che normalmente non avrebbe potuto ambire a più di un piazzamento in Champions League.

A ribadire la qualità della rosa del Milan ci sono anche i numeri economici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, quella rossonera è la seconda squadra più costosa d’Italia dopo la Juventus con un valore complessivo di 408 milioni per 24 calciatori. Al primo posto c’è invece la Juventus, con 489 milioni di costo complessivo. Chiaramente si tratta di semplici conti in base alle valutazioni di Transfermarkt, e quindi non tiene in considerazione tanti altri aspetti fondamentali per giudicare nel complesso la qualità di una rosa. In ogni caso, il Milan ha tutto quello che serve per lottare per lo Scudetto: ci sono squadre più forti e con maggiori certezze, ma i rossoneri hanno le qualità per dare fastidio a chiunque. Giocatori come Nkunku, Leao, Pulisic, Modric e Rabiot possono fare la differenza.