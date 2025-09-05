Dal Giappone al Milan, idea concreta per il futuro: Allegri approva

Il club rossonero ha pensato a un titolare della squadra di Cuesta per la propria campagna acquisti: svelato il retroscena.

Quando Massimiliano Allegri ha trattato il suo ritorno al Milan ha messo in chiaro quali giocatori avrebbe voluto tenere. Uno di questi era Mike Maignan.

Le negoziazioni per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2026 non sono decollate, quindi c’è il rischio reale di un addio a parametro zero tra meno di un anno. Dopo una fallita trattativa con il Chelsea, che ha offerto “pochi” soldi per acquistare il cartellino, il club rossonero ha tenuto il portiere francese come capitano e leader della squadra.

MM16 è rimasto motivato, anche se sul suo rinnovo contrattuale non ci sono certezze. I dialoghi dovrebbero ripartire nelle prossime settimane.

Milan, dubbio Maignan: chi poteva sostituirlo

Per diverso tempo si era parlato di accordo pressoché raggiunto tra il Milan e Maignan, però poi non si è passati alle “cose formali”. La dirigenza avrebbe frenato un’operazione che avrebbe portato il portiere a percepire uno stipendio di 4,5-5 milioni di euro netti annui. Ovviamente, ciò ha causato l’irritazione del diretto interessato, che aveva valutato seriamente la possibilità di trasferirsi al Chelsea o comunque in un’altra squadra.

Stando a quanto rivelato dal giornalista sportivo Matteo Moretto, uno dei nomi che il Milan aveva messo nella lista dei potenziali sostituti di Maignan è Zion Suzuki. Il 23enne giapponese, gradito anche al Napoli (poi ha preso Milinkovic-Savic dal Torino, milita nel Parma da luglio 2024 e ha disputato una prima stagione abbastanza positiva in Serie A. Non è stato esente da errori, però ha mostrato un buon potenziale.

Il Milan lo ha osservato e lo ha concretamente preso in considerazione per il futuro. Poi non se n’è fatto niente. Non è detto che il suo nome non possa tornare alla ribalta, se Maignan non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel giugno prossimo. Suzuki è stato pagato circa 10 milioni di euro dal Parma e nel suo accordo contrattuale sarebbe presente anche una clausola di risoluzione da 40 milioni di euro.

Ne sarebbero bastati meno per portarlo via dall’Emilia, però il club gialloblu non fa grandi sconti quando deve vendere i suoi gioielli. Lo si è visto con Giovanni Leoni, ceduto al Liverpool per 30 milioni di euro fissi più 4-5 di bonus. Il Milan si era fatto avanti, però non intendeva fare un investimento così oneroso per un difensore che non aveva tante presenze in Serie A.