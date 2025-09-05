Ha già deciso di andarsene, il Milan lo perderà a costo zero

Il giocatore ha già deciso che sarà il suo ultimo anno con la maglia del Milan: se ne andrà a giugno prossimo a costo zero

Lunedì scorso il gong finale del calciomercato, ma gli affari non vanno mai in vacanza. In queste ore il Milan ha definito la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria: una sorpresa, considerando che la squadra che sembrava più avanti per lui era il Trabzonspor. Avrà avuto sicuramente un peso l’opinione di Zvonimir Boban, oggi dirigente della squadra croata, che lo aveva preso anche al Milan dall’Empoli e per il quale ha sempre avuto un certo gradimento. Non è finita qui, perché in casa rossonera ci sono altre questioni calde in corso: la prossima da risolvere è Yacine Adli, che dallo scorso 14 luglio si sta allenando con il Milan Futuro.

Aveva ricevuto offerte dal Sassuolo e da qualche squadra della seconda serie francese, tutte rifiutate. C’è un’opzione dall’Arabia Saudita, dove il mercato chiude il prossimo 20 settembre, ma occhio anche in questo caso alle sorprese. Resta irrisolto il problema Divock Origi, con il quale è saltato per l’ennesima volta l’accordo per la risoluzione del contratto. E, a proposito di contratto, il Milan sembra essersi già arreso per l’addio a zero di un grande protagonista.

Sarà il suo ultimo anno al Milan: addio già deciso

Durante l’estate appena conclusa, il Milan ha perso giocatori molto importanti. Fra tutti c’è Theo Hernandez, che era diventato ormai un senatore della squadra. Ad un passo dalla cessione c’era anche Mike Maignan: ad inizio giugno aveva ricevuto un’interessante proposta dal Chelsea, coi rossoneri che avevano quindi l’opportunità di sbarazzarsene (come era nei piani della dirigenza) un anno prima della scadenza proprio come Theo Hernandez.

Il portiere aveva dato disponibilità al trasferimento a Londra, ma non è arrivato l’accordo fra le due società. Maignan è così rimasto, promettendo il massimo impegno fino alla fine del suo contratto. Infatti è stato confermato anche come capitano da Allegri, segnale evidente che, nonostante il mancato accordo per il rinnovo, è ancora considerato un elemento centrale del progetto. Difficilmente le cose cambieranno da qui al prossimo anno: ad oggi, è altissima la probabilità che il portiere francese lasci il Milan a costo zero alla scadenza del contratto. A meno di colpi di scena, quindi, questa sarà l’ultima stagione di Maignan con la maglia rossonera, e anche questo sarà un durissimo colpo per i tifosi che hanno già visto andar via tanti elementi di spicco. E occhio sempre alla situazione di Rafael Leao, l’ultimo rimasto della vecchia guarda insieme a Gabbia e Tomori: la regola è sempre la stessa, se l’offerta è importante chiunque sarà venduto, anche Rafa. E se il Milan non dovesse centrare la qualificazione in Champions League per un altro anno, potrebbe succedere davvero di tutto.