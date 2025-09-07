Milan, Allegri ha già un intoccabile: giocherà sempre, sarà dura per Nkunku toglierli il posto

Allegri riflette sul possibile undici tipo della stagione dopo il mercato, ma c’è un giocatore che giocherà sempre: è già indispensabile

I campionati d’Europa e del mondo sono fermi a causa degli impegni delle Nazionali. Il Milan è rimasto con pochissimi giocatori a Milanello: soltanto otto elementi non sono partiti in giro per il globo, e alcuni di loro per infortunio, a riprova del fatto che la qualità dei rossoneri non è in alcun modo in discussione. Messaggio chiaro e forte per Massimiliano Allegri, che è stato anche accontentato sul mercato con l’arrivo di Adrien Rabiot nell’ultimo giorno di mercato. Aveva chiesto anche un difensore di esperienza, ma i centrali che ha a disposizione bastano per poter puntare al titolo.

Tutti si augurano che, senza nemmeno le coppe, il Milan possa insidiare Inter, Napoli e Juventus per lo Scudetto: non manca niente a questa squadra per non provarci, e Allegri, col suo stipendio da oltre 5 milioni, deve essere un valore aggiunto come lo fu Antonio Conte con i partenopei lo scorso anno. L’ex allenatore della Juventus è al lavoro in questi giorni per individuare quello che può essere un suo undici tipo dopo la campagna acquisti: tutti i giocatori che ha sono potenzialmente dei titolari, ma ce n’è uno che non potrà mai essere in discussione.

Saelemaekers più altri dieci

Il miglior arrivo dell’estate, ad oggi, è senza alcun dubbio Alexis Saelemaekers. Nelle prime due giornate di campionato contro Cremonese e Lecce è stato nettamente il più attivo, il più sveglio, il più influente. Il belga, dopo l’anno di prestito al Bologna e quello inspiegabile alla Roma (con Paulo Fonseca che chiedeva pubblicamente di tenerlo), stavolta è rimasto e Allegri è stato decisivo per non farlo muovere da Milanello.

Senza girarci troppo intorno, sappiamo benissimo come Saelemaekers era uno dei primi indiziati per essere venduto e fare cassa: Giorgio Furlani non avrebbe perso l’occasione, anche perché per lui sono arrivati interessamenti da Premier League e non solo. Ma se su altri giocatori Allegri non è riuscito ad imporsi, come ad esempio Malick Thiaw, venduto al Newcastle per 40 milioni nonostante la sua importanza, sul belga invece non ha voluto sapere ragioni. E abbiamo visto il perché. Saelemaekers è un giocatore prezioso, per la sua duttilità tattica sì ma anche per le tante altre qualità. Se il Milan sblocca il risultato a Lecce è grazie alla sua furbizia nel leggere la linea di passaggio, intercettarla e subire il fallo da dove nasce la punizione di Modric per la testa di Loftus-Cheek. Ad oggi, è Saelemaekers più altri dieci: l’indispensabile di Allegri, ed è pronto ad entrare nella lunga lista di protetti del tecnico livornese.