Dove vedere le partite del Milan Futuro in Serie D, si può fare gratis: i dettagli

Una bella notizia per tutti gli appassionati di Serie D e per chi vuole seguire in tv il Milan Futuro: partite gratis, i dettagli

Per il Milan Futuro è stata una stagione di esordio da incubo. Un fallimento annunciato per le scelte prese dalla società fin dal primo momento. Zlatan Ibrahimovic, grande promotore di questa importante iniziativa, aveva deciso di affidare il progetto nelle mani di un amico dai tempi di Los Angeles: Jovan Kirowski, un ex calciatore statunitense con nessun tipo di conoscenza del calcio di Lega Pro. Inoltre, il consulente RedBird non ha affidato la squadra a chi avrebbe meritato di allenarla, Ignazio Abate (che aveva cresciuto e ottenuto grandi risultati con la maggior parte dei giocatori della rosa), in favore di Daniele Bonera, alla primissima esperienza da allenatore dopo anni da collaboratore di Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi. L’arrivo di Massimo Oddo negli ultimi mesi è stata una pezza messa quando ormai era troppo tardi: nonostante l’ottimo lavoro dell’ex terzino rossonero, la squadra è comunque retrocessa e ora ripartirà dalla Serie D, con un gruppo di giocatori diverso, guidato ancora meritatamente da Oddo, e con l’obiettivo di tornare subito in Lega Pro.

Le partite del Milan Futuro in Serie D gratis, ecco come

L’anno scorso abbiamo potuto seguire da molto vicino il Milan Futuro grazie a NOW TV, ma ora con il passaggio in Serie D sarà un po’ più complicato guardare le partite dei giovani rossoneri. Ma un’occasione c’è ed è anche gratuita: è ufficiale l’accordo rinnovato fra la lega Serie D e Vivo Azzurro TV, che aveva già trasmesso il meglio del girone di ritorno della categoria nella scorsa stagione.

Su Vivo Azzurro TV si potrà vedere una partita a settimana della Serie D, per un totale di 34 partite, più tutte le finali di Scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores. Fra le partite trasmesse quindi c’è la possibilità che spesso ci sia anche spazio per il Milan Futuro, così da poter seguire le partite dei nostri giovani. Per loro sarà un anno molto importante: il gruppo costruito, al lavoro a Milanello dallo scorso 14 luglio, è ancora più giovane rispetto all’anno scorso e presenta tanti elementi interessanti. Grazie a Vivo Azzurro TV potremmo seguire l’evoluzione di questi ragazzi e scoprire come andrà a finire la stagione. La speranza è il ritorno immediato in Lega Pro, anche se sappiamo come per la società non sia importante la categoria ma solo lo sviluppo dei talenti che possono confrontarsi con una realtà superiore rispetto alla Primavera.