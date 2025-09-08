La cessione di Adli all’Al-Shabab è ai dettagli: l’incasso del Milan e stipendio, le cifre definitive

Il Milan è pronto a cedere anche Yacine Adli dopo aver risolto la grana Bennacer: quanto incassano i rossoneri e stipendio, le cifre

A fine mercato, il Milan è riuscito a risolvere due grandi problemi. Il primo riguardava Ismael Bennacer: con un contratto fino a giugno 2027, c’era il grande rischio che potesse restare sul groppone per i prossimi due anni e fuori dal progetto tecnico. Per la società, così come per il giocatore, la sua storia era finita a gennaio con il passaggio in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia. Il mancato acquisto a titolo definitivo dei francesi ha spiazzato un po’ tutti, con il Milan che ha temuto un altro caso alla Divock Origi. Bennacer non si è mai allenato con la prima squadra, ma ha svolto delle sedute personalizzate a Milanello: considerati i suoi continui problemi fisici, il club ha voluto evitare infortuni che avrebbero reso ancor più difficile la cessione. Al termine del mercato dei campionati top d’Europa, per lui si erano aperte le strade della Turchia, ma a sorpresa è andato in Croazia per giocare con la Dinamo Zagabria di Zvonimir Boban (che lo aveva preso al Milan dall’Empoli insieme a Maldini). Risolta questa questione, era adesso arrivato il turno di Yacine Adli.

Stipendio Adli in Arabia Saudita, una cifra pazzesca

Dallo scorso 14 aprile, l’ex Bordeaux si stava allenando con Massimo Oddo e coi ragazzi di Milan Futuro. Anche lui non è stato riscattato, nonostante una buonissima stagione con la maglia della Fiorentina. Potrebbe aver inciso anche la volontà di Stefano Pioli, nuovo allenatore viole, mai troppo convinto delle sue qualità. Anche in questo caso, il Milan è rimasto un po’ perplesso. Per lui erano arrivati sondaggi da Sassuolo e dall’Arabia Saudita, ma fino a pochi giorni fa il giocatore non sembrava interessato.

A convincerlo è stato probabilmente l’ingaggio offerto. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’Al Shabab gli riconoscerà uno stipendio da 7 milioni a stagione, il triplo rispetto a quello che guadagna oggi al Milan. I rossoneri invece dovrebbero incassare 8 milioni, davvero un’ottima cifra considerata come si era messa la situazione. Stavolta Adli non poteva rifiutare: l’affare è ai dettagli, nelle prossime ore, a meno di colpi di scena, sarà definito. Il centrocampista francese, dopo due esperienze in Serie A, è pronto a ripartire dall’Arabia Saudita. L’ufficialità potrebbe arrivare a breve, è solo questione di tempo se le cose non cambieranno da qui a breve. Sorride Giorgio Furlani, che può mettere a bilancio un’altra cessione importante da un giocatore che rischiava di diventare un serio problema.