Fuori col Bologna, mazzata inaspettata per Allegri: tutto da rifare

Potrebbe non essere a disposizione di Allegri per la partita di domenica contro il Bologna: grosso problema per l’allenatore, costretto a scelte obbligate

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Milan dal punto di vista degli infortuni. Lo stop di Ardon Jashari è però di pura sfortuna: in seguito ad uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez, il centrocampista svizzero ha riportato una frattura composta del perone. Il suo rientro è previsto nel giro di qualche mese, ma dovrebbe essere pronto al top per l’inizio del 2026. Un infortunio che si aggiunge a quello invece muscolare di Rafael Leao al polpaccio, accusato durante la partita di Coppa Italia col Bari: subito dopo il gol, il portoghese ha chiesto il cambio per questo problema fisico. Non sembrava niente di troppo serio, ma siamo quasi ad un mese di fermo. Inoltre, era previsto per questa settimana il suo rientro in gruppo con i compagni a Milanello ma continua ad allenarsi a parte: le buone sensazioni in merito ad una sua presenza in campo col Bologna non sono più così buone, e così dal centro sportivo di Carnago filtra un po’ di pessimismo.

Milan-Bologna, problemi per Allegri: l’assenza è quasi sicura

Non sorprenderebbe infatti un’esclusione di Leao anche per la partita di domenica sera contro il Bologna dopo aver saltato le prime due giornate (Cremonese e Lecce). Nel corso di questa sosta, il numero 10 rossonero ovviamente non è andato in Nazionale e ha continuato a lavorare a Milanello per recuperare il prima possibile, ma a quanto pare non riuscirà a farlo in tempo per la prossima partita in programma della squadra.

La sensazione, quindi, al momento, è questa: Leao resterà probabilmente fuori dai convocati per la terza giornata di Serie A. Nel caso, arriverebbe ad un mese pieno di infortunio per questo problema al polpaccio che sembra quindi più grave di come era stato presentato ufficialmente dal club. Massimiliano Allegri non può permettersi di rischiare: sa benissimo che Leao è il giocatore più importante della squadra e non vuole peggiorare la situazione. Il portoghese tornerà in campo solo quando sarà pienamente recuperato. In sua assenza, l’allenatore continuerà ad affidarsi a Pulisic, a Santiago Gimenez (nonostante il tentativo reso pubblico da Tare di scambiarlo con Dovbyk) e ad Alexis Saelemaekers, il migliore del Milan per rendimento in questo brevissimo inizio di stagione.