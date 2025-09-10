Sostituto Maignan, il Milan ha scelto: l’agente conferma tutto

Il futuro dell’estremo difensore francese è incerto, il club rossonero è costretto a valutare anche altri profili: un procuratore si espone.

La campagna acquisti è ormai terminata e in termini di calciomercato il Milan ora sta solo cercando di cedere gli ultimi esuberi rimasti. Ha piazzato Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria e c’è Yacine Adli prossimo ad essere annunciato dall’Al Shabab. Mancano Silvano Vos e Divock Origi, anche se quest’ultimo non sembra volersene andare.

La dirigenza rossonera deve anche pensare ad alcuni rinnovi di contratto nelle prossime settimane. Negli ultimi giorni si è parlato delle probabili trattative riguardanti Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic, ma non bisogna dimenticare che c’è Mike Maignan in scadenza a giugno 2026.

A inizio anno il suo prolungamento contrattuale veniva dato per fatto, però poi le firme non sono arrivate. Anzi, il portiere francese aveva detto sì a un eventuale trasferimento al Chelsea, al quale non è andato perché non è stato raggiunto un accordo tra i club sul prezzo del cartellino.

Milan, Maignan: rinnovo o addio? Chi può sostituirlo?

Naufragato il passaggio al Chelsea, Maignan è rimasto al Milan e lo ha fatto dopo aver parlato anche con Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero che ha voluto fortemente la sua permanenza. Si tratta del capitano della squadra e di uno dei giocatori di maggior leadership nello spogliatoio, perderlo sarebbe stato davvero pesante in una stagione che deve essere di rilancio dopo l’ottavo posto nella scorsa Serie A.

Aver tenuto Maignan significa essersi esposti al rischio di perderlo a parametro zero nell’estate 2026. Il Milan riproverà ad avviare una trattativa per il rinnovo, ma non sarà semplice. Il portiere francese era rimasto molto deluso per come erano andate le cose nella precedente negoziazione, quindi bisogna capire se ci siano i margini per trovare un accordo.

Ai tempi si parlava di un nuovo contratto fino a giugno 2028 con opzione per il 2029 con uno stipendio che sarebbe salito da 2,8 a 4,5-5 milioni di euro netti annui. Il Milan è pronto a riproporre un investimento di questo tipo per blindare Maignan? Bisognerà vedere.

Intanto, trapelano già i nomi di possibili sostituti del francese. Uno dei più quotati sembra Zion Suzuki del Parma, valutato circa 30 milioni di euro. Un altro portiere che piace è Elia Caprile del Cagliari. Omar Rahman, agente del 24enne veronese, ha parlato così al giornalista sportivo Nicolò Schira: “Lo voleva il Torino durante la sessione di mercato estiva, ma il Cagliari non voleva cederlo. Milan? So che lo stanno monitorando. Lui sogna di arrivare a giocare per la Nazionale“. Il Milan osserva, tutto confermato. Non rimane che attendere per capire cosa succederà.