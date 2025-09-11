Milan agli Steinbrenner e doppio clamoroso ritorno: management rivoluzionato

Cardinale starebbe trattando la cessione del Milan alla famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees. Con loro, management rivoluzionato

L’indiscrezione lanciata da Carlo Pellegatti nelle ultime ore è clamorosa: è in corso una trattativa per il passaggio del Milan ad un’altra proprietà americana. Da Gerry Cardinale alla famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees. Una voce accolta con grande entusiasmo da parte dei tifosi, stanchi della gestione RedBird che ha trascinato i rossoneri nel baratro dal punto di vista sportivo: da uno Scudetto e una semifinale di Champions League, traguardi raggiunti grazie allo straordinario lavoro di Paolo Maldini, mandato via dallo stesso Cardinale, all’ottavo posto in classifica e un ambiente totalmente distrutto. Un progetto completamente fallimentare, senza capo né coda, che anche con Massimiliano Allegri e Igli Tare sta riscontrando gli stessi problemi di sempre. Insomma, ben venga quindi il passaggio di proprietà, anche se è molto probabile che anche con gli Steinbrenner la politica non cambierebbe granché, ma sarebbe una boccata d’aria. Con il loro arrivo, ci sarebbero sicuramente anche dei cambiamenti nel management: a parlarne è stato lo stesso Pellegatti in un’intervista ad Alanews.

Non solo Galliani: grande ritorno al Milan con gli Steinbrenner

Già adesso con RedBird si parla insistentemente di un ritorno di Adriano Galliani nel management con un probabile ruolo di super consulente. Un ingaggio possibile solo dopo il Closing per il passaggio del Monza ad una nuova proprietà, che metterebbe la definitivamente la parola fine alla storia della famiglia Berlusconi nel mondo del calcio. Galliani quindi sarebbe libero e l’idea di riportarlo al Milan è molto forte.

E chissà che questo cambio di proprietà non possa ulteriormente favorire il suo ritorno: “È difficile dirlo perché i dettagli non sono ancora chiari. Sicuramente si punterebbe a riportare in società quel “milanismo” che si è perso in questi anni, ad esempio con il ritorno di Adriano Galliani. Se Adriano tornasse, non credo ci sarebbero rivoluzioni: Allegri sarebbe confermato, gli altri dirigenti probabilmente anche, si riporterebbe però nel club il “milanismo” spesso mancato“, le parole di Pellegatti.

Ma attenzione, perché potrebbe esserci spazio anche per Paolo Maldini: “Con il management di adesso, Maldini ha la porta chiusa, Se però dovessero esserci un cambio ai vertici della società e un ritorno di Galliani, un posto per Paolo Maldini non sarebbe così impensabile. Tutto può succedere. Non è detto che lo stesso Maldini sarebbe interessato, magari direbbe lo stesso di no, però se tornasse Galliani potrebbe succedere tutto. Sarebbe Adriano a valutare un ritorno dell’ex capitano rossonero, se lo ritenesse adatto potrebbe proporglielo e vedere insieme”.