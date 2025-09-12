La frase di Rabiot sul Milan in conferenza stampa che lascia di stucco: nessuno se l’aspettava

Il centrocampista francese, presentato oggi in conferenza stampa, ha spiazzato tutti con una frase bellissima sul suo arrivo al Milan

Adrien Rabiot è arrivato nei giorni scorsi per iniziare la nuova avventura da giocatore del Milan. Ufficializzato nelle ultime ore del mercato estivo, il centrocampista non è mai stato a Milano prima. Ha svolto le visite mediche a Parigi e poi è andato in ritiro con la Nazionale. Ieri il ritorno in Italia e il primo allenamento con la squadra e con il suo amato Massimiliano Allegri. I due hanno condiviso momenti importanti in campo e fuori, ed è stata determinante la presenza dell’allenatore per il suo arrivo al Milan.

Oggi, il 12 settembre e alle ore 12:00 (e con il 12 come numero di maglia) è stato presentato in conferenza stampa. Ha parlato proprio di questo suo legame con Allegri e di quanto sia felice di vestire la maglia rossonera dopo poco meno di un anno al Marsiglia con Roberto De Zerbi (è stato ceduto in seguito ad una lite in spogliatoio con Rowe, oggi al Bologna, prossimo avversario del Milan in campionato).

Rabiot spiazza tutti: frase bellissima sul Milan e la Champions

Fra le tante cose che gli sono state chieste durante la conferenza stampa, una di queste riguarda una scelta molto particolare di Rabiot: per il terzo anno di fila ha deciso di andare in una squadra che non gioca la Champions League (col Marsiglia l’avrebbe fatta dopo la stupenda qualificazione della scorsa stagione). Adrien non poteva rispondere a questa domanda in maniera migliore.

Di seguito, le parole di Rabiot: “Giocare nel Milan è più importante che giocare la Champions in altre squadre che non possono puntare a vincere o andare avanti. Ho preferito venire qui con il progetto del mister e avere il prossimo anno una squadra forte che possa lottare in Champions. Non solo giocarla, magari non vincerla perchè è difficile, ma avere l’ambizione di fare grandi cose. Potevo andare in altri club che facevano la Champions, ma il progetto di Allegri mi ha convinto a venire qui“.

Una frase molto bella quella del centrocampista francese, che conferma quanto il Milan, nonostante il periodo negativo, continui ad essere una meta molto desiderata e ambita dai grandi giocatori. Lo conferma lui così come Luka Modric, che si è detto davvero molto entusiasta dell’ambiente che ha trovato e che lo ha motivato a dire sì. Entrambi, Rabiot e Modric, potrebbero giocare contro il Bologna dal primo minuto e di fianco: non è da escludere infatti che Allegri scelga di dare spazio al francese subito dal primo minuto al posto di Fofana.