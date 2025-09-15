Infortunio Maignan, ultim’ora: ha svolto gli esami strumentali, ecco l’esito

Maignan e Pavlovic stamattina si sono sottoposti agli esami strumentali dopo gli infortuni di ieri col Bologna, ecco l’esito di entrambi

Una serata quasi perfetta quella di ieri per il Milan contro il Bologna. Quasi perché ci sono stati gli infortuni di Mike Maignan e di Pavlovic. Il difensore serbo è uscito durante l’intervallo per un risentimento muscolare: al suo posto è entrato Koni de Winter e il suo impatto è stato davvero positivo. Il belga potrebbe trovare continuità e spazio nelle prossime gare: è arrivato dal Genoa per 20 milioni per sostituire Malick Thiaw, ceduto al Newcastle per 40 milioni, e sicuramente troverà il suo spazio una volta cresciuto. Le sensazioni di ieri sono davvero ottime ma non è una sorpresa: negli anni in Liguria ha dimostrato tutte le sue qualità. Per l’infortunio di Maignan è sembrato di vivere un deja-vu: non è la prima volta, purtroppo, che il portiere francese in questo periodo ha problemi muscolari, puntualmente quasi sempre post Nazionale. Il suo infortunio sembrava piuttosto grave visto che ha lasciato San Siro in stampelle, ma gli esami strumentali ai quali si è sottoposto oggi, insieme a Pavlovic, hanno evitato problemi più seri.

Infortunio Maignan, Allegri può sorridere: l’esito degli esami

Secondo quanto raccolto da MilanLive.it, i due giocatori non hanno riportato lesioni muscolari. Saranno entrambi valutati giorno per giorno in base all’evoluzione clinica. Sembra piuttosto difficile vederli in campo a Udine, anzi, ci sentiamo di escludere la loro presenza per la prossima gara di campionato. Ed è complicato anche un rientro per il Napoli a fine settembre, soprattutto per quanto riguarda Maignan.

Una cosa però è certa: gli infortuni di entrambi potevano essere molto più gravi. Invece senza lesioni si può lavorare per un rientro nel più breve tempo possibile, ma sempre senza forzare né rischiare. Ricordiamo che il Milan ha già fuori due giocatori importanti come Rafael Leao, che non riuscirà ad esserci nemmeno ad Udine, come annunciato da Allegri prima della gara col Bologna, e Ardon Jashari, che rivedremo al top soltanto ad inizio 2026 a causa della frattura composta del perone. Diciamo che la stagione del Milan dal punto di vista degli infortuni non è iniziata benissimo, anche perché siamo al terzo infortunio muscolare nel giro di pochissime settimane e senza altri impegni oltre al campionato. Segnale evidente che qualcosa Allegri e il suo staff dovranno rivedere nella gestione fisica e atletica dei giocatori.