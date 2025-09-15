Ingresso da campione: il Milan ha una gemma in panchina che merita più spazio

I subentrati di ieri col Bologna hanno fatto la differenza, in particolare uno, a completa disposizione della squadra: merita più spazio

Il Milan è una squadra forte che può pensare alla vittoria dello Scudetto e lo ha dimostrato anche ieri col Bologna. Nel secondo tempo, dalla panchina sono entrati giocatori del calibro di: Koni De Winter, Christian Pulisic, Christopher Nkunku e Samuele Ricci. Pochissime squadre in Italia hanno questa possibilità, e il Milan ha un vantaggio rispetto alle altre: gioca soltanto il campionato. Massimiliano Allegri ha il dovere di puntare al massimo risultato, o almeno di provarci: altrimenti rischia di essere un’occasione persa.

Tutti e quattro sono stati protagonisti, anche Nkunku, che si era procurato il calcio di rigore (inspiegabilmente tolto dall’arbitro e dal VAR) e che era pronto a calciare (per gentile concessione di Pulisic). Un altro che ha palesato le sue enormi qualità è Ricci, e i tifosi lo hanno riconosciuto subito: in queste ore sui social si parla moltissimo di lui e del suo ingresso, inevitabilmente. Un ottimo ingresso non solo per personalità, ma anche per la qualità e la disponibilità anche in un ruolo che non è più il suo da anni (nei primi anni di carriera era una mezzala prima di diventare un play con Ivan Juric).

Eleganza, qualità e disponibilità: Ricci deve giocare di più

La storia di Ricci al Milan è un po’ controversa. Lui è stato il primo acquisto dell’estate per oltre 20 milioni: un affare impostato da tempo e voluto fortemente da Giorgio Furlani, ma non da Allegri, che ne avrebbe fatto a meno. Ricci però gioca titolare tutte le amichevoli, e lo fa anche piuttosto bene. Ma al momento delle gare ufficiali, non ha più giocato dall’inizio: al suo posto in mezzo al campo nel ruolo del play c’è Luka Modric, che ha fatto per una vita la mezzala.

Il centrocampista croato è talmente forte che può giocare in ogni ruolo. E a 40 anni ha una voglia pazzesca: totalmente a servizio della squadra, ieri è stato decisivo con un bellissimo gol di piatto su assist geniale di Saelemaekers. L’ex Real Madrid ha giocato tutta la partita perché è troppo importante nella gestione della palla, dei momenti e delle emozioni della squadra. Poco dopo la metà del secondo tempo, Allegri ha sostituito Fofana per inserire Ricci, che ha quindi giocato in una posizione diversa (come aveva fatto anche a Lecce negli ultimi minuti). Anche stavolta, come al Via del Mare, è entrato col piede giusto: un paio di giocate di altissima qualità, due tentativi verso la porta, fondamentale anche in fase difensiva con alcuni intercetti importanti. Si conferma quindi un centrocampista con doti fuori dal comune che meriterebbe più spazio, così da aumentare il livello di qualità. Al momento Fofana sembra un insostituibile per Allegri, ma a lungo andare le cose potrebbero cambiare: un Ricci così non si può tenere fuori. Al Milan come in Nazionale.