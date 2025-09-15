Milan-Bologna, l’incredibile errore di Marcenaro e Fabbri: interviene Gravina, cosa succede

L’errore di Marcenaro e di Fabbri in Milan-Bologna non passa inosservato: pronto ad intervenire Gravina, ecco cosa succederà

Il Milan vince contro il Bologna grazie ad una rete arrivata a metà del secondo tempo dell’infinito Luka Modric. Un gol bellissimo anche per merito di Alexis Saelemaekers, bravissimo nel temporeggiare e nel premiare l’inserimento del croato con una palla tecnicamente perfetta. Tre punti pesanti contro un avversario scomodo e classifica che cambia, dimenticando così del tutto il brutto debutto con sconfitta contro la Cremonese. Il risultato è rimasto però in bilico fino all’ultimo minuto a causa del clamoroso errore dell’arbitro Marcenaro con grossa complicità di Fabbri al VAR: dopo un check, è stato inspiegabilmente tolto un calcio di rigore solare per fallo su Christopher Nkunku, entrato pochi minuti prima per il suo esordio in rossonero a San Siro. Ancora adesso non si capisce il perché di questa decisione: in quell’azione c’erano due falli da rigore ma l’arbitro, che ha guardato soltanto il secondo, ha deciso comunque di non assegnare il penalty che avrebbe chiuso la partita dieci minuti prima del fischio finale.

Milan-Bologna, Marcenaro e Fabbri verso lo stop: le ultime

Massimiliano Allegri si è letteralmente infuriato con il solito lancio della giacca, già visto in più occasioni, ed espulsione per qualcosa detto al quarto uomo. Nel post-partita invece non ha battuto ciglio: “Se Fabbri gli ha detto che non era rigore allora ha deciso bene“, parole di circostanza per non aggravare ulteriormente la situazione e rischiare squalifiche più lunghe.

Ma Allegri sa benissimo che in quella occasione non c’era un solo rigore ma anzi due. E lo sa anche Gabriele Gravina, che ha definito quello di Marcenaro e di Fabbri “un chiaro errore”, come rivelato dal giornalista Franco Ordine. Il Milan, anche se non pubblicamente, si è fatto sentire ed è inevitabile pensare ad uno stop per entrambi gli arbitri. L’errore è troppo grave, fra i più assurdi dell’epoca VAR, per passare inosservato e infatti non accadrà. C’è attesa per la decisione ufficiale dell’AIA, prevista nelle prossime ore. Così come quella del Giudice Sportivo per la squalifica di Allegri, che potrebbe star fuori per due giornate e saltare quindi il Napoli. Aveva già saltato il debutto in casa contro il Bari in Coppa Italia per la squalifica rimediata in quella finale del torneo contro l’Atalanta con la Juventus due anni fa.