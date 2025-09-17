Fra infortuni e scelte tecniche: Allegri cambia il Milan a Udine, nuove soluzioni

Allegri starebbe pensando ad alcuni cambiamenti per quanto riguarda la formazione a schierare a Udine, tutte le possibilità novità

Il Milan ha vinto e lo ha fatto molto bene contro il Bologna sabato scorso. Mentre Inter, Napoli e Juventus sono impegnate in questi giorni di Champions League, Massimiliano Allegri può starsene tranquillo insieme alla squadra con la settimana libera a preparare la partita contro l’Udinese del prossimo sabato. Una trasferta da sempre complicata per qualsiasi squadra che i rossoneri affronteranno senza Rafael Leao, Mike Maignan, Pavlovic e Ardon Jashari infortunati. Per il portoghese, è probabile il rientro con il Napoli. Maignan e Pavlovic si sono infortunati, ma senza lesioni, col Bologna e resteranno ai box per qualche giorno, lo svizzero lo rivedremo soltanto ad inizio 2026 al top della forma. Allegri sembra avere le idee chiare su chi saranno i sostituti di questi titolari, ma attenzione anche a qualche variazione offensiva per affrontare al meglio la partita contro i friulani.

Udinese-Milan, i sostituti di Maignan e Pavlovic

Il sostituto di Maignan sarà Pietro Terracciano, da escludere da oggi l’impiego di Lorenzo Torriani come qualcuno aveva ipotizzato in questi giorni. Il giovanissimo portiere rossonero, che è un’idea per raccogliere l’eredità di Mike dopo la scadenza del contratto, sarà impegnato col Milan Futuro in Serie D dove è stato protagonista lo scorso week-end.

Al posto di Pavlovic ci sarà De Winter, che è entrato molto bene contro il Bologna. Sarà per lui il debutto dal primo minuto in maglia rossonera, e chissà che in corso d’opera non ci sia spazio anche per David Odogu, l’ultimo chiacchierato acquisto della sessione estiva di calciomercato. Il 19enne ha dato buone sensazioni ad Allegri e a tutta la squadra in questi giorni, ma ha bisogno di tempo per adattarsi e crescere.

Chi gioca in attacco

C’è chi ipotizza anche nuove soluzioni offensive per la partita contro l’Udinese. In questo momento Santiago Gimenez ha bisogno di tutta la fiducia e lo spazio possibile, ma è inevitabile che Allegri faccia le sue valutazioni. Christian Pulisic deve essere titolare se sta bene e anche Loftus-Cheek al momento è un giocatore troppo importante, quindi non è da escludere che l’americano possa giocare in avanti con l’inglese contro i friulani.

Un’altra possibile soluzione è Pulisic di fianco a Gimenez con Loftus-Cheek al posto di Fofana, confermando invece Rabiot e Modric nelle altre due posizioni del centrocampo. Ma in tutto questo, Nkunku? Il francese è entrato benissimo col Bologna ed è un giocatore di straordinaria qualità come ha dimostrato, ma deve crescere fisicamente e la sensazione è che il suo inserimento nella formazione titolare sarà graduale. A Udine quindi potrebbe partire ancora dalla panchina, con più spazio rispetto al Bologna.