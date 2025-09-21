Cosa rende Pulisic il miglior giocatore del Milan e dell’intera Serie A: caratteristica unica

Pulisic è indiscutibilmente il giocatore più importante e più forte del Milan (escluso Modric): scopriamo insieme perché

Non è più una sorpresa ma è inevitabile ogni volta sottolinearlo. Christian Pulisic è un giocatore clamoroso e non da oggi, eppure è sempre stato sottovalutato. Anche quando, durante la scorsa stagione, teneva a galla il Milan insieme a Tijjani Reijnders con prestazioni, gol e assist. Anche in questo nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri si sta confermando il giocatore più forte e più importante della squadra (dietro solo a Luka Modric, che fa uno sport a parte). Non partiva titolare da due partite a causa di alcuni problemi fisici: un fastidio alla caviglia contro il Lecce e stanchezza post Nazionale contro il Bologna.

In entrambi i casi era comunque entrato dalla panchina e aveva lasciato il segno a modo suo: un gol al Via del Mare, giocate di altissimo livello a San Siro contro i rossoblu (con anche un possibile calcio di rigore non fischiato). Ieri in Friuli è tornato dal primo minuto ed è andato oltre: due gol e un recupero decisivo per la rete di Youssouf Fofana. Ed è proprio questo aspetto che lo rende il miglior giocatore della rosa e, forse, anche dell’intero campionato italiano.

Pulisic è il più forte di tutti, e non da oggi

Il punto di forza di Pulisic è il suo essere un giocatore totale. Un esterno offensivo in grado di giocare indifferentemente a destra o a sinistra ma che si esalta soprattutto fra le linee in zona centrale. Non a caso, Paulo Fonseca lo scorso anno voleva impiegarlo proprio da trequartista dietro la punta, ma l’inspiegabile e inammissibile cessione di Alexis Saelemaekers alla Roma lo costrinse a fare altre scelte (anche se nel corso dell’anno lo abbiamo visto comunque in zona più centrale).

Oltre alla posizione, ci sono poi degli aspetti tecnici molto importanti da sottolineare: Pulisic ha la velocità di un esterno, dribbla e fa assist con la qualità di un trequartista o di una seconda punta, ha l’intelligenza calcistica di un mediano metodista e segna come un attaccante. Tutte queste caratteristiche in un solo giocatore si vedono raramente in Italia e anche in Europa. Ed è questo a renderlo unico, incredibile e imprescindibile. A questo poi si aggiungono anche i numeri: è il solo in Serie A ad aver raggiunto nelle ultime tre stagioni, in totale, almeno 25 gol e 15 assist. Un giocatore sublime che il Milan si gode e che Allegri sta mettendo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio con funzioni adatte al suo modo di giocare: non un ruolo fisso, piuttosto una porzione di campo, poi la zona la sceglie lui. Affidarsi alle teste pensanti è sempre la miglior cosa possibile. E Pulisic pensa, eccome se pensa.