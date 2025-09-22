Protagonista al Milan grazie (anche) a De Zerbi: Allegri ringrazia

Il giocatore oggi protagonista al Milan grazie al lavoro di De Zerbi: Allegri sta sfruttando a pieno i suoi miglioramenti

Il Milan si gode un gran bel momento di forma. La sconfitta contro la Cremonese al debutto è soltanto un lontano ricordo. Dopo quella gara, la squadra di Allegri ha vinto tre partite su tre, e lo ha fatto con grandi prestazioni e con un calcio molto diverso rispetto a quello proposto nel suo ultimi ciclo alla Juventus. Qualcosa in Allegri è cambiato: ai suoi consueti principi di gioco, ha sicuramente aggiunto nuove proposte, così da allinearsi in maniera più chiara a ciò che richiede il calcio di oggi.

L’allenatore rossonero è stato importante anche in chiave mercato: è grazie a lui se Saelemaekers è rimasto e, soprattutto, se è arrivato un profilo come Adrien Rabiot, che ha alzato la qualità di tutto il centrocampo insieme a Luka Modric. Ma il Rabiot che stiamo vedendo adesso è un Rabiot diverso rispetto a quello visto alla Juventus: le qualità le ha sempre avute, ma nel frattempo qualcosa è successo. E quel qualcosa ha un nome e un cognome: Roberto De Zerbi.

De Zerbi ha cambiato (e migliorato) Rabiot

Dopo aver lasciato la Juventus a costo zero, Rabiot è rimasto libero per qualche mese prima di accettare l’offerta del Marsiglia, allenato dall’allenatore italiano. Il centrocampista francese è così passato dal calcio di Allegri a quello di De Zerbi, due filosofie opposte ma entrambe di grande livello. L’ex Psg si è quindi riadattato ad un altro sistema, e lo ha fatto molto bene. Ed è cresciuto tantissimo sotto molti aspetti.

Lo abbiamo visto ad Udine: Rabiot è migliorato tantissimo nella gestione della palla, dei tempi e delle scelte. Ed è una cosa che non sapeva fare benissimo alla Juve, dove invece era più abituato a lunghe corse in verticale e a portare tanto il pallone. Allegri sta sfruttando quindi il lavoro di De Zerbi su di lui a servizio del Milan. E, unito alle qualità fuori dal comune di Modric, stanno alzano il livello della squadra. Oltre a Rabiot, anche Pervis Estupinan ha lavorato con De Zerbi e anche lui ha svoltato la carriera grazie all’incontro con l’italiano: se apprezziamo le qualità dell’ecuadoregno con la palla, è soprattutto grazie a come ha lavorato negli anni al Brighton sotto la guida di Roberto. Non a caso, il terzino ad ogni occasione elogia il suo ex allenatore perché sa che gli deve tantissimo. E probabilmente senza di lui oggi non sarebbe al Milan.