Dunnarumma-Gullit, è successo sul palco: nessuno se ne era accorto

Siparietto durante la cerimonia per il Pallone d’Oro a Parigi fra Donnarumma e Gullit: tifosi milanisti in lacrime, cosa è successo

Ieri sera a Parigi si è tenuta l’attesa cerimonia per il Pallone d’Oro. A vincere è stato Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain, autore di una stagione straordinaria culminata con il successo in Champions League in finale contro l’Inter. Nell’irripetibile 5-0 inflitto ai nerazzurri non era riuscito a fare gol, ma la sua prestazione è stata sontuosa in ogni aspetto, da puro leader tecnico e non solo. Un giocatore completamente nuovo grazie alla cura Luis Enrique: prima di lui, era il solito grandissimo talento incompreso e discontinuo, incapace di convincere il Barcellona a fare di lui una nuova stella. A Parigi è diventato grande con il lavoro che ha fatto l’allenatore su di lui, che lo ha reso quello che è oggi. Serata magica anche per Gianluigi Donnarumma, anche lui protagonista del Psg ma oggi al Manchester City: per lui il Trofeo Yashin come miglior portiere al mondo, ma ha avuto anche un ottimo piazzamento nella classifica finale del Pallone d’Oro. Premiato da Gianluigi Buffon, sul palco ha avuto un incontro ravvicinato anche con Ruud Gullit.

Gullit accoglie Donnarumma sul palco e gli parla in… milanese

La leggende del Milan e della Nazionale olandese era fra i presentatori della serata. Gullit ha accolto Donnarumma con un caloroso abbraccio e poi gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio che abbiamo potuto ascoltare grazie ai microfoni. Una frase che non è passata inosservata ai tifosi rossoneri, che si sono subito riversati sui social per discuterne e sottolinearlo.

Gullit ha salutato Donnarumma in… milanese. “Ciao bel fioeu“, cioè “Ciao bel ragazzo” in dialetto milanese. L’olandese ha vissuto tantissimi anni al Milan (e ha avuto anche un’esperienza a Genova con la Sampdoria) ed evidentemente non li ha per niente dimenticati: sia per il suo fortissimo legame alla squadra che, a quanto pare, alla città che lo ha accolto e amato alla follia. Un po’ di Milan quindi in una serata in cui il mondo rossonero manca da tantissimo tempo. Diversi anni fa, invece, c’era sempre, e proprio grazie a campioni del calibro di Gullit, così come il suo amico Van Basten e tantissimi altri. Anni che non torneranno mai più ma che ogni tifoso ricorda sempre con grande gioia ed emozione. Bella soddisfazione anche per Donnarumma, che vive un mondo di grande soddisfazione. Ma domenica contro l’Arsenal è stato protagonista in negativo con un’uscita che ha ricordato tanti suoi errori del passato.