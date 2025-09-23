Leao non voleva andare all’Inter, ecco perché: il racconto del portoghese

Il giocatore rossonero ha rivelato di aver avuto la possibilità di andare a giocare sull’altra sponda di Milano.

Nella storia del calciomercato non sono pochi i casi di calciatori che sembravano vicini a firmare con una determinata squadra e che poi si sono trasferiti in una diretta rivale. Sono situazioni che si vedono ogni anno o quasi.

In casa Milan non è mancato qualche episodio di questo tipo, sia in positivo sia in negativo. Nella categoria di quelli positivi rientra certamente quello inerente Rafael Leao, che prima di vestire la maglia rossonera era stato cercato da società italiane come Napoli e Inter. Entrambe si erano fatte avanti concretamente, però alla fine furono Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara a portarlo in Italia in quel calciomercato estivo 2019.

Milan, Leao poteva essere dell’Inter: cosa è successo

Intervenuto nel podcast Say Less, il nazionale portoghese ha ricordato come andarono le cose oltre sei anni fa: “Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Il direttore sportivo del Lille mi ha detto: ‘Rafa stiamo per venderti all’Inter’ e io ho detto ‘No, voglio restare un’altra stagione per migliorare ancora e aumentare la mia fiducia per la prossima sfida’. Ma lui mi diceva ‘No, no, devo venderti, è un’ottima opportunità per te, per noi, sono tanti soldi’. Ma io ho detto ‘Inter no’. Passano due-tre settimane e il ds mi dice: ‘Il Milan è interessato a te’. Io ho detto: ‘Sì, il Milan sì, se farà un’offerta accetterò’“.

Il trasferimento all’Inter non lo convinceva quando indossava la maglia del Lille, preferiva attendere prima di cambiare squadra. Poi si è fatto avanti il Milan ed è cambiato tutto: “Dopo due giorni il ds è tornato e mi ha detto: “‘Hanno fatto l’offerta, qualcuno vuole parlarti’. Mi ha passato Paolo Maldini in videochiamata. Maldini mi ha detto: ‘Devi venire, siamo pronti a prenderti’. Ho risposto che accettavo, non potevo rifiutare“.

Anche Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dirigenti dell’Inter, hanno confermato di essere stati vicini all’ingaggio di Leao nel 2019. Poi fecero altre scelte per rinforzare la squadra. Tra il club nerazzurro e il Lille c’era un accordo di massima, però poi l’affare non decollò. Ausilio a Libero spiegò: “Avevamo l’accordo con il Lille, un accordo trovato piuttosto in fretta in un incontro a Londra. Poi non lo abbiamo portato avanti, con il ragazzo non siamo neanche arrivati a parlare in maniera troppo approfondita“.

Il portoghese è felice di essere al Milan, nel giugno 2023 ha anche rinnovato il contratto fino al 2028. Per blindarlo, il club rossonero ha anche contribuito a pagare il risarcimento da circa 20 milioni di euro che lui e il Lille dovevano corrispondere allo Sporting Lisbona. Nel 2018 il giocatore aveva risolto unilateralmente il contratto con il club portoghese e poi si era trasferito al LOSCS a parametro zero. Lo Sporting ha fatto ricorso e ha ottenuto un risarcimento, anche se l’obiettivo era quello di ottenere 45 milioni di euro, ovvero la cifra della clausola di risoluzione presente nel contratto di Leao prima dell’addio.