Milan-Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Buongiorno: novità di formazione

Conte deve prendere decisioni importanti di formazione in vista della gara contro il Milan, ma ha scelto il sostituto di Buongiorno

Il Milan si prepara per la grande sfida contro il Napoli in programma domenica sera. Per i rossoneri è il primo test di alto livello di questo inizio di stagione. Dopo aver affrontare Cremonese, Lecce, Bologna e Udinese, ora gli uomini di Massimiliano Allegri sono pronti per la prima big. Il Napoli è in testa alla classifica di Serie A con dodici punti su dodici: anche per gli azzurri è stato un calendario favorevole ma con la trasferta di Firenze sempre molto complessa e superata abilmente.

Conte ha fatto un vero e proprio miracolo lo scorso anno a vincere lo Scudetto e oggi ha una rosa più forte e più lunga ma con ancora delle incognite. Il Milan, invece, può contare su tante certezza. In più, senza altri impegni e con una rosa di primissimo livello per qualità e alternative, è una seria candidata alla vittoria dello Scudetto. Allegri sa benissimo che non ci si può accontentare del ritorno in Champions: bisogna puntare al bottino pieno, inevitabilmente. In ottica Milan-Napoli, tra l’altro, ritrova anche Rafael Leao, rientrato in gruppo oggi; al contrario, gli azzurri devono fare a meno di un importantissimo calciatore.

Chi gioca al posto dell’infortunato Buongiorno

A San Siro non ci sarà Alessandro Buongiorno a causa di un infortunio muscolare accusato contro il Pisa. Gli esami strumentali hanno confermato uno stop di almeno un mese e questo è un grosso guaio per Conte. A differenza dello scorso anno, però, stavolta ha qualche opzione in più per sostituirlo, anche se le qualità dell’ex Torino sono importanti e la sua assenza è durissima da gestire.

La buona notizia per gli azzurri è il recupero di Rrhamani, che tornerà quindi a disposizione per Milano dopo qualche settimana di stop. Non giocherà lui però al posto di Buongiorno, anche perché non è nelle condizioni migliori e Conte non vuole forzare il suo rientro. Molto più probabile l’impiego di Juan Jesus insieme a Beukema, uno dei nuovi acquisti dell’estate. Rispetto alla gara contro il Pisa di lunedì, rientreranno fra i titolari Lobotka e Zambo Anguissa in mezzo al campo. In porta solito ballottaggio fra Meret e Milinkovic-Savic. Qualche altro dubbio di formazione per Conte c’è ancora, ma saranno fondamentali anche i cambi per quella che si preannuncia come una partita molto tattica fra due allenatori che si conoscono bene e sono pronti a limitarsi l’un l’altro.