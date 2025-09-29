Milan, problemi per Allegri: titolare infortunato e Juventus a rischio

Problemi per il Milan e per Allegri in vista della Juventus: il giocatore ha un problema muscolare ed è in dubbio per la trasferta di Torino

Milan-Napoli è stata una grande serata per i tifosi rossoneri e non solo. Quarta vittoria di fila per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha strappato tre punti ad una diretta concorrente per l’obiettivo Scudetto. Ora le due squadre sono a pari punti: 12. Nel prossimo week-end un altro test importante in casa della Juventus: una trasferta difficile ma contro una squadra apparsa in difficoltà anche nell’ultima partita contro l’Atalanta e in settimana avrà anche la Champions League.

Allegri invece si godrà la solita settimana pulita per lavorare al meglio sulla gara e prepararla come si deve. Ieri contro il Napoli si è rivisto 40 giorni dopo Rafael Leao, entrato nel secondo tempo al posto di Santiago Gimenez. L’unico infortunato al momento è Ardon Jashari, che è alle prese con la frattura del perone rimediata a fine agosto. A lui però potrebbe aggiungersi anche un altro giocatore: l’unica nota stonata della serata di ieri è infatti la sostituzione di Fikayo Tomori, uscito per un problema muscolare.

Infortunio Tomori, le ultime da Milanello: come sta il difensore

Il difensore inglese ha infatti riportato un risentimento all’adduttore e verrà valutato nel corso della settimana per capire se sarà a disposizione di Allegri per la partita contro la Juventus del prossimo week-end. Nei prossimi giorni quindi arriveranno ulteriori aggiornamento in merito alle sue condizioni fisiche prima di fare una valutazione più completa. Se dovesse esserci anche il minimo dubbio, è probabile che lo staff medico opterà per un turno di riposo.

Tomori infatti le giocate tutte finora e da titolare. Allegri sembra puntare molto su di lui e sulle sue caratteristiche lo rendono un terzino bloccato ottimo (che poi diventa braccetto in fase di sviluppo). Eppure, a gennaio scorso è stato ad un passo dal Tottenham e si parlava anche di una probabilissima cessione in estate. Adesso invece il Milan se lo tiene stretto a riflette anche su un possibile rinnovo. La priorità ora però è al campo: la speranza è che le condizioni dell’inglese siano buone in vista della Juventus, altrimenti al suo posto è pronto De Winter, che si sta inserendo, e bene, pian piano. Il difensore belga, acquistato dal Genoa per 20 milioni, è pronto per sostituire Tomori in caso di necessità. E proprio contro la Juventus, la squadra con cui ha debuttato in Serie A e con Allegri allenatore.