Il Milan di Allegri non convince Cassano: “Tutto grazie a Modric”

Cassano continua a non essere convinto del Milan di Allegri, secondo lui tutto il merito è solo di Modric. Tutti i dettagli

Il Milan di Allegri sta convincendo tutti, o quasi. Lele Adani, che ha sempre sottolineato le evidenti difficoltà dell’allenatore nel suo ultimo ciclo alla Juventus, riconosce un qualcosa di diverso, palese agli occhi di sa vedere oltre che guardare il calcio. Ed era inevitabile: allenare il Milan dopo il disastro Juve è per Allegri un’opportunità enorme, e per adesso sembra averla approcciata nel modo giusto con dei cambiamenti nel suo modo di allenare, più in linea con le richieste del calcio moderno. Niente di eclatante né di straordinario, sia chiaro, ma un netto passo in avanti. Chi invece non è convinto di questo continua ad essere Antonio Cassano. Anche lui è sempre stato molto critico nei confronti di Allegri e dopo le gare contro Bologna e Udinese aveva speso anche parole di elogio nei confronti del Milan, ma la gara col Napoli evidentemente non l’ha convinto. Intervenuto al solito appuntamento su Viva El Futbol, ha espresso la sua idea in maniera molto chiara e ha dato tutti i meriti a Luka Modric.

Cassano non cambia idea su Allegri

Ecco le parole di Cassano in merito ad Allegri e alla sua (per lui presunta) evoluzione: “Da oltre due settimane in Italia sento parlare di un Milan che è cambiato e che gioca bene. Io ho viste solo due buone partite contro due squadre come Udinese e Bologna che non stanno rispettando le aspettative. Io non credo che ci sia stata alcuna evoluzione“.

Allegri, prima di Milan-Napoli, ha detto che durante l’anno sabbatico ha guardato molte partite. Cassano commenta: “In conferenza ho sentito Allegri dire di aver visto molte partite in questi anni: io non ci credo. Il Milan con il Napoli non meritava di vincere, i due gol sono arrivati su errori giganteschi da parte della difesa del Napoli. In 60 minuti solo 3 ripartenze e due gol, ma non tutte le gare saranno così, soprattutto contro le squadre che tendono a chiudersi“.

Tutto grazie a Modric: “Il Milan non sta giocando bene. Ora stanno andando avanti grazie a Modric, che può giocare fino a 55 anni, Modric va in campo, decide e gestisce. L’altro giocatore che sta risolvendo i problemi del Milan è Pulisic, che Allegri reputa un panchinaro. Quando rientrerà Leao non credo che Pulisic giocherà. Io non capisco perché il Milan venga fatta passare come una squadra che gioca bene. Per me è follia. Io sono convinto che a lungo andare emergerà il reale valore di Allegri e del Milan. Io ho l’impressione che solo Modric stia facendo vedere qualcosa di interessante. Io non sto vedendo niente. La squadra non ha idee di gioco, solo perdite di tempo. Il Milan farà fatica ad arrivare tra le prime quattro“.