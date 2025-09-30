La titolarità di Leao è a rischio? Come Allegri gestirà i quattro attaccanti

Siamo così sicuri che Leao è un titolare certo di questo Milan? Allegri ha 4 attaccanti di assoluto valore, come li gestirà. I dettagli

Non è stato un ingresso positivo quello di Rafael Leao in Milan-Napoli. Out da oltre 40 giorni per l’infortunio al polpaccio, è rientrato per questa importante gara e Massimiliano Allegri gli ha subito dato fiducia. In un momento di grande difficoltà per la squadra, con un uomo in meno e con il Napoli all’assalto, ha deciso di inserirlo al posto di Santiago Gimenez, per dare un po’ di profondità e anche per incutere un po’ di timore alla difesa azzurra. E infatti, poco prima del 90′, abbiamo visto sette giocatori del Napoli rientrare con grande corsa e cattiveria su un possibile contropiede del portoghese, gestito malissimo.

In quel quarto d’ora di gara, però, Leao non ha aiutato la squadra. Anzi, per certi versi ha lasciato che il Milan giocasse in nove. Emblematica l’immagine al 96′ quando Luka Modric, dopo aver fatto l’ennesima pressione sull’avversario, corre all’indietro e lo doppia in velocità. Gli allenatori danno sempre molto peso a queste cose (l’anno scorso Fonseca lo aveva tenuto fuori dai titolari per qualche partita) e uno come Allegri soprattutto, anche se sa e apprezza le sue qualità.

Leao rischia il posto? Cosa può succedere

Leao è un giocatore importante per il Milan e lo sarà ancora in questa stagione, ma non ha più molto tempo per cambiare e per diventare più completo e soprattutto più utile ai suoi compagni di squadra. Con Allegri, è probabilmente la sua ultima opportunità. E se lo switch mentale non dovesse arrivare, non è da escludere che l’allenatore possa prendere in considerazione l’idea di mettere in discussione la sua titolarità.

Il Milan ha a disposizione quattro giocatori in attacco di primissimo livello: Christian Pulisic è il vero intoccabile, l’uomo chiave perché sa fare tutto e lo sa fare benissimo (oltre al banale aspetto dei gol e degli assist). Santiago Gimenez, seppur in difficoltà dal punto di vista realizzativo (ancora zero gol in campionato), lavora tantissimo per la squadra come un centravanti dovrebbe sempre fare e come Leao non farà mai. E poi c’è Christopher Nkunku, un altro grande giocatore che può ricoprire più ruoli e può dare ad Allegri diverse alternative di gioco. Quattro giocatori di spessore che metteranno sicuramente in difficoltà l’allenatore nelle scelte. E per questo anche Leao può e deve essere in discussione: Pulisic non si tocca e un centravanti che fa il lavoro sporco di Gimenez è fondamentale, in più c’è Nkunku che scalpita e che, da titolare col Lecce in Coppa Italia, ha dimostrato anche grande fame e determinazione.