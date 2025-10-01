Bartesaghi al posto di Estupinan in Juve-Milan, o forse no? Allegri pensa alla sorpresa, i dettagli

Estupinan non ci sarà contro la Juve per squalifica, Bartesaghi in vantaggio per sostituirlo ma c’è anche un’altra clamorosa idea

Il Milan è atteso da un altro big match, e anche questo sarà un test molto importante. Dopo aver superato il Napoli con una grande prestazione domenica scorsa, adesso c’è la Juventus. E stavolta si giocherà a Torino, e senza tifosi: la Curva Sud anche quest’anno ha deciso di disertare la trasferta a causa dei prezzi dei biglietti troppo alti. I rossoneri possono però contare su una mentalità ritrovata e soprattutto sulla solidità difensiva. Ma questo è un Allegri diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel suo ultimo ciclo proprio a Torino: il Milan gioca e gioca anche molto bene, con principi giusti e riconoscibili in entrambe le fasi.

Ed è questa la forza della squadra e la base sulla quale costruire il futuro. Mentre la Juve è impegnata in Champions, Allegri è tranquillo a Milanello con i suoi ragazzi per preparare al meglio la gara. Ed è proprio in questi giorni che dovrà lavorare sulla sostituzione di Pervis Estupinan, espulso contro il Napoli nell’occasione del calcio di rigore concesso agli azzurri ad inizio secondo tempo. Chi prenderà il suo posto?

Idea Rabiot per sostituire Estupinan in Juve-Milan

La scelta più logica è Davide Bartesaghi, entrato proprio contro il Napoli per occupare il vuoto lasciato da Estupinan. In questi giorni però c’è chi ipotizza anche un altro clamoroso scenario: l’utilizzo di Adrien Rabiot da terzino sinistro. Si tratta di un ruolo che proprio alla Juventus qualche volta ha già fatto e per questo Allegri potrebbe pensarci, ma in questo momento è l’opzione meno probabile.

Ad oggi, è Bartesaghi in netto vantaggio per ricoprire quel ruolo. Contro il Napoli è entrato con buona personalità e ha aiutato la squadra nel momento di maggior difficoltà con una fase difensiva attenta e precisa. Deve migliorare in molte cose e in questo Allegri potrà aiutarlo nel percorso. E una parte di questo aiuto è proprio la fiducia in una partita così importante e in un momento di emergenza. A meno di sorprese, quindi, Bartesaghi sarà titolare per la prima volta in questa stagione, ma l’idea Rabiot bisogna tenerla lì fino alla fine, perché l’allenatore toscano potrebbe riservare delle sorprese anche per spiazzare l’avversario. Vediamo cosa accadrà, per fortuna il Milan ha tutto il tempo a disposizione mentre la Juve deve prima pensare a vincere con il Villarreal e a consumare energie fisiche e mentali.