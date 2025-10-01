L’ex Milan si è rilanciato e ci ripensa: “Potrei tornare”

Un ex giocatore rossonero ha parlato della sua difficile esperienza a Milano e non ha escluso l’ipotesi di farvi ritorno.

Ci sono calciatori che arrivano in una nuova squadra dopo una o più stagioni con grandi motivazioni, con voglia di rilanciarsi e di dimostrare il proprio vero valore. Ma non sempre le cose vanno sperato.

Ad esempio, è successo a Sergiño Dest nella stagione 2022/2023. Arrivato al Milan dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto dopo l’infortunio di Alessandro Florenzi, il terzino statunitense non è riuscito a incidere. Solo 14 presenze, qualche infortunio e da metà marzo 2023 non si è più visto nella lista convocati. Non riuscì a guadagnare la fiducia di Stefano Pioli e, ovviamente, non ci fu il riscatto a fine stagione. Rientrò a Barcellona per poi essere prestato al PSV Eindhoven, dove gioca ancora oggi.

Dest, la delusione al Milan e il messaggio per il futuro

Il ritorno in Eredivisie ha fatto bene a Dest, che forse aveva lasciato l’Ajax per il Barcellona senza essere ancora pronto per un passo così grande. Con il PSV Eindhoven, che dall’estate 2024 è proprietario del suo cartellino, ha totalizzato 52 presenze con 4 gol e 11 assist. Gioca titolare con costanza, anche se la rottura del legamento crociato anteriore nel 2024 ha ostacolato il suo rilancio. È stato fuori per mesi ed è tornato in campo nel marzo scorso. Da allora no ha avuto nuovi problemi fisici e a settembre ha ritrovato anche la convocazione in nazionale.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dest ha parlato dei suoi obiettivi per il futuro: “Ho tre sogni, semplici: vincere di nuovo il campionato con il PSV per la terza volta consecutiva, fare un buon Mondiale nel 2026 e tornare in un altro grande club internazionale, magari italiano. Il Milan? Può essere, Milano è una città fantastica, spero di tornarci un giorno“.

Avere un’altra chance al Milan non gli dispiacerebbe, vedremo se succederà. Parlando di cosa non ha funzionato in quella stagione in rossonero, ha spiegato quanto segue: “Il posto sbagliato, al momento sbagliato. Il tempismo è stato sfortunato. Io non ero al top della condizione, devo essere sincero, specie perché venivo da una situazione complicata a Barcellona. Con Pioli non c’è stato grande feeling: Calabria era il capitano e giocava nel mio stesso ruolo, non era facile neanche per Pioli gestire la situazione“.

Paolo Maldini e Frederic Massara gli avevano mostrato grande fiducia quando lo hanno preso, speravano di aver fatto un ottimo colpo, di rivederlo ai livelli visti quando militava nell’Ajax. Ma non andò bene. A proposito del poco feeling con Pioli, Dest ha specificato una cosa: “Il rapporto è sempre stato buono, con feeling intendo che avrei sperato di giocare di più onestamente. Ci tengo a dire che non ho mai avuto problemi con lui, è una brava persona. Ha fatto delle scelte e le rispetto“.

Il fatto di essere uscito dai convocati testimonia che il suo livello non era ritenuto idoneo dall’allenatore. La sua ultima presenza in campo è stata il 24 gennaio 2023 nella sconfitta 4-0 contro la Lazio a Roma: giocò titolare nel ruolo di terzino sinistro. Prestazione da dimenticare per lui e la squadra.