Lo ha fatto infuriare, così è scoppiato il panico nello spogliatoio del Milan

Il Milan vive un momento magico grazie alla cura Massimiliano Allegri. Escluso il tonfo contro la Cremonese al debutto, i rossoneri hanno sempre e solo vinto: quattro volte in campionato, una in Coppa Italia. Cinque successi consecutivi che portano la squadra ad essere una serie contendente al titolo. Domenica scorsa è arrivata una importante vittoria contro il Napoli: è il segnale evidente che qualcosa è cambiato e l’approccio mentale alla gara dei giocatori è stato di un livello superiore rispetto a quanto visto nel recente passato.

E nel prossimo week-end arriva la Juventus, ed è un altro test fondamentale, dopodiché ci sarà la sosta per le Nazionali. Rivedremo quindi in campo anche l’Italia di Gennaro Gattuso (che sta pensando di convocare anche Matteo Gabbia), che era in campo nell’ultimo Scudetto vinto dal Milan con Allegri in panchina nel 2011. Il centrocampista è stato una leggenda del club rossonero grazie a grandi vittorie ma soprattutto al suo carattere e personalità. E in questi aspetti è stato anche protagonista di alcuni episodi molto divertenti accaduti negli anni a Milanello.

Gattuso e Kaladze, l’aneddoto tutto da ridere: lo ha raccontato Ancelotti

L’aneddoto è noto a tutti i tifosi ma fa sempre bene ricordarlo. Riguarda Gattuso e Kaladze, un altro che ha fatto la storia del Milan negli anni di Carlo Ancelotti. E a raccontarlo è stato proprio il mister, oggi commissario tecnico del Brasile, nel suo libro “Preferisco la Coppa”. Il tema è il compleanno di Gattuso, che cade il 9 di gennaio.

Qualche giorno prima, il difensore georgiano ha preso la parola durante il pranzo a Milanello e si è rivolto a tutta la squadra: “Mancano tre giorni al compleanno di Gattuso“. E la scena si è ripetuta anche nei giorni successivi, fino alla sera dell’8 gennaio: “Mancano tre ore al compleanno di Gattuso“. Arrivati al 9 di gennaio, silenzio assoluto. Così Ancelotti prende la parola e chiede a Kaladze: “Non è che stai dimenticando qualcosa?”. “No Mister, perché dovrei parlare“. Di seguito il racconto di Carletto su Gattuso: “Ho guardato Rino con la coda dell’occhio, era carico come una bomba, pronto ad esplodere. Si è tenuto, pensava di aver vinto lui. Il 10 gennaio, a colazione, in ritiro, Kaladze si è avvicinato a me con una faccia tristissima. Sembrava che fosse successo qualcosa di grave“. A quel punto Ancelotti gli chiede cosa è successo e lui risponde: “Mancano 364 giorni al compleanno di Gattuso“. In quel momento tutta la squadra è scoppiata a ridere e Gattuso ha cominciato a rincorrere Kaladze e a “riempirlo di mazzate” come dice Ancelotti.