Il Milan è soddisfatto: dalla cessione al rinnovo, ora la sua firma è una priorità

I rossoneri sono soddisfatti delle prestazioni del calciatore: era ad un passo dalla cessione ma ora può rinnovare, i dettagli

Il Milan ha raccolto un solo punto dalla trasferta di Torino contro la Juventus. Ed è una buona notizia, tutto sommato. Ma c’è rammarico perché la partita si poteva vincere. I rossoneri hanno avuto le migliori occasioni per segnare, mentre la produzione offensiva dei bianconeri si ferma ad una scivolata di Jonathan David e ad una casuale opportunità di Federico Gatti solo davanti a Maignan (con miracolo del portiere). Mike è stato decisivo quindi e continua ad essere un giocatore molto importante nonostante il contratto in scadenza. La decisione sembra ormai presa: non ci sono trattative in corso e questo fa pensare che, a fine stagione, sarà addio a costo zero. Maignan è stato molto vicino al rinnovo mesi fa, ma poi Giorgio Furlani ci ha ripensato, complice forse anche la mancata qualificazione in Champions League. Ha sfiorato il Chelsea a giugno, ha promesso comunque massimo impegno fino all’ultimo giorno. Al contrario, per Fikayo Tomori il destino è cambiato.

Il Milan vuole rinnovare il contratto di Tomori, i dettagli

A gennaio scorso, il difensore inglese è stato ad un passo dal Tottenham. L’affare è saltato per la sua volontà di restare in rossonero. Ha ritrovato un po’ di minutaggio con Sergio Conceicao e adesso con Allegri è protagonista di nuovo dopo anni difficili. Eppure, in molti erano certi che in estate sarebbe andato via, invece è rimasto ed è stato valorizzato anche dal mister con la nuova posizione da terzino bloccato.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027. Non è quindi un’urgenza il rinnovo, ma il Milan vuole evitare di arrivare ad un solo anno il prossimo giugno, per questo è al lavoro per il rinnovo. Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha infatti confermato: “Il Milan sta iniziando a pensare, ragionare, sul possibile rinnovo di Tomori. Ecco questo pensiero si fa sempre più forte all’interno di Casa Milan, all’interno della dirigenza, all’interno della staff, sono tutti molto contenti dell’atteggiamento di Tomori, delle prestazioni di Tomori. Il suo contratto sta per diventare una delle priorità per quanto riguarda l’agenda rossonera dei prossimi passaggi da fare nei prossimi mesi“. Insomma, a breve potrebbero esserci sviluppi importanti da questo punto di vista. Tomori è tornato ad essere un giocatore molto importante per il Milan come lo era stato per Stefano Pioli soprattutto nell’anno dello Scudetto. A questo punto, con un rinnovo, rischia di diventare un senatore della squadra.