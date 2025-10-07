Cassano dice che Leao è scarso ma c’è un’altra cosa che gli dà più fastidio

Le parole di Cassano su Leao dopo il doppio clamoroso errore contro la Juventus costato caro al Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore

Non è stata una serata felice per Rafael Leao. Rientrato una settimana fa per la gara contro il Napoli, anche in quel caso aveva avuto grosse difficoltà. Le ha confermate anche domenica sera nonostante una settimana intera di allenamento con la squadra e quindi senza più l’alibi della condizione fisica. I due errori sotto porta sono grossolani, difficili da accettare a questi livelli. Ed evidenziano un problema molto grave che lui, a 26 anni, non è mai riuscito a risolvere né a migliorare: la tecnica di tiro. Un punto sul quale Antonio Cassano ha sempre insistito nel corso degli anni per le critiche nei suoi confronti, ed è difficile dargli torto.

Cassano critica Leao dopo Juve-Milan

Ieri si è tenuta come al solito la puntata di Viva El Futbol su Twitch e si è aperto inevitabilmente l’argomento Leao. Prende la parola Cassano che, come di consueto, con il portoghese non è stato gentile: “Questo qua è scarso, non sa calciare, non sa giocare spalle alla porta, non sa proteggere la palla, non ha l’idea di calcio. Ha questa velocità che butta la palla avanti e va bene“.

L’ex calciatore sottolinea poi un altro aspetto, che è quello che più gli dà fastidio: “La cosa che mi dà fastidio è che lui si crede un fenomeno. Ma la colpa non è la sua ma del Milan che gli dà 8 milioni. Se confronto gli ultimi anni di Leao e di Orsolini, è l’italiano che deve guadagnare 8 milioni e non il portoghese“.

Il paragone con Pulisic

Cassano fa quindi il paragone con Pulisic: “Nessuno se lo caga perché è una persona seria e ha fatto due anni clamorosi. Leao fa il reppettaro, le scenggiate, vuole fare il Ronaldinho. Lui è scarso e continua ad essere scarso. Poi fa due partite e mi risponderà sui social, non me ne frega niente. Io a 26 anni ero già andato al Real Madrid e tornato“.