Perché Milan-Como si gioca in Australia e cosa manca per l’ufficialità (ma è solo una formalità)

Ieri è arrivato il sì dell’UEFA per disputare Milan-Como di campionato in Australia, ma perché si gioca lì e cosa manca per l’ufficialità

Milan-Como è in programma il prossimo 8 febbraio ed è una partita valida per la 24esima giornata di Serie A. A meno di colpi di scena, si giocherà a Perth, in Australia. Per la prima volta nella storia, una gara del campionato italiano si disputerà fuori dai confini italiani. Perché? In quei giorni, San Siro non è disponibile. È prevista infatti l’apertura dei giochi Olimpici di Milan-Cortina e quindi, a prescindere, non si sarebbe giocata a Milano ma in un altro stadio disponibile. Da qui l’idea di giocarla all’estero per una mera e ovvia questione economica.

Milan-Como in Australia: un’opportunità per i club

La Football West, organo statale australiano del calcio, ha fiutato subito questa opportunità e ha fatto un’offerta alla Lega Serie A per far giocare quella partita a Perth, dove il Milan c’è già stato due volte di recente. L’estate scorsa per un’amichevole contro la squadra locale e al termine del campionato 2023-2024 per un’amichevole contro la Roma. I rossoneri sono sempre molto aperti a queste iniziative (dove c’è possibilità di incasso importante) perché sanno che in Australia ci sono moltissimi tifosi rossoneri.

Opportunità anche per il Como, con i proprietari Hartono che hanno tanta voglia di farsi conoscere anche in posti così lontani. Non è di questo avviso però Cesc Fabregas: da grande e vero uomo di calcio qual è, di recente si era espresso in maniera molto negativa su questa opportunità per la mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi.

Cosa manca per l’ufficialità

Ieri è arrivato il sì più importante, cioè quello dell’UEFA, ma lo ha dato in maniera del tutto eccezionale perché “l’UEFA ha ribadito oggi la sua chiara opposizione allo svolgimento di partite di campionato nazionale all’estero“. Milan-Como quindi, così come Barcellona-Villarreal, altra gara di campionato che si giocherà a Perth, non rappresenta in alcun modo un precedente. Per l’ufficialità adesso mancano ancora due passaggi, ma sono entrambi una formalità.

Devono dare l’ok altri due organi importanti: il primo è la FIFA, il secondo è la Federcalcio australiana. In entrambi i casi, però, come sottolinea oggi Tuttosport, non sono previsti problemi. Il nodo cruciale era il benestare della UEFA, arrivato nella giornata di ieri. E quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, Milan-Como di campionato si giocherà a Perth in Australia. Una buona notizia per i due club, pessima per i tifosi, che sono sempre quelli più colpiti da iniziative di questo tipo.