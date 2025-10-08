Milan, in poco tempo Rabiot ha già capito tutto su Leao: “Deve farsi una domanda”

Dal ritiro della Francia, Rabiot ha parlato anche di Leao. Il messaggio del centrocampista per Rafa è forte e chiaro, i dettagli

Il tema Rafael Leao è sempre molto caldo, e lo è di più in questi giorni dopo il doppio clamoroso errore contro la Juventus. Si è mangiato due gol in maniera inaccettabile a questi livelli. La condizione fisica non lo sta aiutando: è appena rientrato da un lungo infortunio e questo sicuramente incide, ma i suoi errori sono tecnici, e anche piuttosto gravi. Per lui Massimiliano Allegri è l’ultima chance per fare il definitivo salto di qualità, altrimenti resterà per sempre l’eterno incompiuto. E ad avvisarlo è anche Adrien Rabiot, che è appena arrivato al Milan ma è già consapevole della situazione.

Il pensiero di Rabiot su Leao

Nell’intervista rilasciata stamattina alla Gazzetta dello Sport, Rabiot ha parlato anche di Leao e gli ha inviato un messaggio molto chiaro e preciso: “È un giocatore che ha potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane. Alla sua età non c’è più tempo da perdere. Il tempo passa veloce. Sarebbe un peccato che rimanesse solo un potenziale grande giocatore. Spero si renda conto di avere i mezzi per poter competere con i più forti. Ma magari non ha la volontà o la passione di un Modric“.

Il centrocampista francese, impegnato in questi giorni con la Nazionale, arriva quindi al dunque: “Leao deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così, oppure se il suo obiettivo è di diventare quello che può essere. Per noi sarebbe un peccato, perché sarebbe uno spreco se non esprimesse tutto il suo potenziale, e non si focalizzasse al 100% sul lavoro”.

L’occasione di Leao si chiama Allegri, lui che lo conosce davvero bene: “Sa trarre il meglio dai giocatori. Spero abbia un impatto positivo anche su di lui. Magari per Leao è l’occasione giusta“.