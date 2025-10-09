Arriva il momento di Ricci, Allegri ha deciso quando schierarlo titolare

Potrebbe arrivare presto il momento di Samuele Ricci in casa Milan con il centrocampista che, arrivato dal Torino in estate, sta trovando poco spazio per via della presenza di Luka Modric in rosa.

L’ex calciatore dei granata, acquistato per circa 23 milioni di euro dal Milan, è stato fortemente voluto dalla dirigenza rossonera che lo ha cercato molto durante l’ultimo anno.

L’acquisto contemporaneo di Luka Modric, ha però ridotto lo spazio a sua disposizione nella formazione di Massimiliano Allegri, finendo sempre in panchina in occasione delle sfide di campionato. Un Milan che a breve si troverà con un’abbondanza ancora più marcata per quello che riguarda il centrocampo, considerato il fatto che recupererà anche Ardon Jashari dal suo infortunio, con lo svizzero che è stato uno degli acquisti più ingenti delle ultime sessioni di trattative.

Ricci titolare nel Milan, tutto pronto per il suo momento

Alla ripresa del campionato il Milan se la vedrà contro la Fiorentina e, fatto salvo per problemi fisici, Massimiliano Allegri schiererà la stessa formazione delle ultime uscite, almeno per quello che riguarda la linea mediana. Ci saranno delle variazioni, però, in occasione delle partite successive con la squadra che dovrà affrontare anche un turno infrasettimanale.

Venerdì 24 ottobre il Milan sarà impegnato in casa nella partita che lo metterà di fronte al Pisa, prima di due scontri fondamentali anche in ottica classifica contro Atalanta e Roma. Proprio in occasione della sfida contro gli uomini di Gilardino, Massimiliano Allegri sarà chiamato ad applicare un turnover che possa dare l’occasione a diversi titolari di prendersi un turno di riposo considerato anche il tour de force delle nazionali.

Tra i calciatori che verranno risparmiati per un turno ci sarà certamente anche Luka Modric con il croato che è fondamentale per il gioco dei rossoneri, ma che dovrà essere preservato considerati i suoi 40 anni. Sarà quindi l’occasione per Samuele Ricci di scendere in campo dal primo minuto e provare a guadagnarsi la fiducia del proprio allenatore e dei compagni di squadra.

L’assenza dal campo di gioco sta costando cara a Samuele Ricci anche in termini di nazionale con il centrocampista che non è stato convocato da Gennaro Gattuso in occasione dei primi impegni del nuovo ct sulla panchina azzurra. Lo stesso Gattuso ha commentato la situazione di Ricci affermando che la mancanza di continuità pesa molto sulle sue decisioni, ma che allo stesso tempo lavorare con un giocatore come Modric può essere molto d’aiuto per il classe 2001.