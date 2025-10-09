De Zerbi al Milan, l’allenatore allo scoperto: finalmente la verità

De Zerbi ha risposto alle domande sul suo possibile arrivo al Milan come allenatore. Ecco finalmente la verità, i dettagli

Roberto De Zerbi si gode un momento molto positivo con il Marsiglia. Al momento è secondo in classifica insieme a tante altre squadre, fra cui anche il Lione di Paulo Fonseca, e ha stravinto in Champions League contro l’Ajax dopo aver sfiorato un’impresa con il Real Madrid al Santiago Bernabeu. Il suo nome è stato spesso accostato ai rossoneri: cresciuto nel settore giovanile a Milanello, ha sempre speso parole bellissime per il suo percorso milanista. Una vera e propria scuola per lui, di calcio ma anche di vita.

Dopo la decisione di lasciare il Brighton al termine della stagione 2023-2024, e con un Milan alla ricerca di un post Stefano Pioli, sembrava possibile una trattativa fra le parti. In realtà, non c’è mai stato niente. Nemmeno di recente, cioè prima di scegliere Allegri. A confermarlo è stato lui stesso in un’intervista al Corriere della Sera: “Qualcosina col Bayern Monaco c’è stato, ma è una mancanza di rispetto parlarne adesso. Col Milan? Mai“.

Lite Rabiot-Rowe: “Mai vista una cosa così”

Marsiglia e Milan tra l’altro si sono incrociate spesso di recente: non in campo ma per questioni di mercato. A gennaio la trattativa per Ismael Bennacer, ceduto per sei mesi in prestito ai francesi, mentre di recente l’affare Rabiot. De Zerbi, insieme alla società, ha deciso di mettere sul mercato il centrocampista dopo una furiosa lite in spogliatoio con Jonathan Rowe, passato al Bologna.

“Mai vista una roba del genere, e io vengo dalla strada. Ma ci ha fatto bene, perché la società ha deciso di fare a meno di Rabiot, che non ha voluto fare un passo indietro“, le parole di De Zerbi.