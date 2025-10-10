Ma quale Juventus: “Tonali vuole tornare al Milan, è stato ceduto contro la sua volontà”

Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Tonali, che in questi giorni ha detto di non chiudere le porte ad un ritorno in Italia. Nella sua testa c’è solo il Milan

Sandro Tonali è al momento impegnato con la Nazionale di Gennaro Gattuso. Domani scenderà in campo contro l’Estonia per l’importante partita valida per la qualificazione al Mondiale. L’ex centrocampista del Milan è un faro per la selezione azzurra: è uno dei giocatori più rappresentativi, sicuramente fra i migliori visto che è uno dei pochi che riesce a dominare in un campionato difficile come la Premier League. Appena rientrato in Italia, prima di dirigersi a Coverciano, ha incontrato il suo agente a Milano, probabilmente per fare il punto della situazione. Nei giorni scorsi, invece, ha ammesso pubblicamente che un giorno gli piacerebbe tornare in Italia (“Ma adesso sto bene al Newcastle“).

Tonali sogna il ritorno al Milan

Tutti hanno pensato alla Juventus, visto che i bianconeri lo hanno cercato a lungo nelle recenti sessioni di calciomercato. Ma nella testa di Tonali c’è solo un desiderio: il ritorno al Milan. A confessarlo è Gianluca Di Marzio: “Tonali in cuor suo sogna ancora di tornare al Milan, andò via contro la sua volontà. È stata una scelta della società e lui non se l’è sentita di dire di no di fronte all’offerta del Newcastle. Non vorrebbe tornare in Italia, vorrebbe tornare al Milan, è diverso“.

Il miglior centrocampista della Premier League

Quanto rivelato da Di Marzio di certo non ci stupisce. Sandro è un milanista sfegatato e purtroppo nell’estate del 2023 è stato costretto ad accettare il Newcastle. Giorgio Furlani, che si era appena liberato dell’ingombrante ostacolo Paolo Maldini, non ha battuto ciglio di fronte all’offerta del Newcastle da 59 milioni per strappare al Milan la sua stessa anima. Una cosa che Maldini non avrebbe mai permesso perché lui sapeva quanto era importante il centrocampista sotto tutti i punti di vista.

Il Milan da quella cessione ha incassato 59 milioni. Tonali ha invece firmato un contratto importante da oltre 7 milioni a stagione. Oggi il suo valore, dopo un anno di stop per la vicenda calcioscommesse, è ancora più alto: il Newcastle infatti ora lo valuta 80 milioni. Paulo Scholes, una leggenda del Manchester United, ha di recente detto che secondo lui Tonali è il miglior centrocampista della Premier League.