Emergenza totale, Allegri cambia modulo: la formazione per la Fiorentina

Le ultimissime notizie sul Milan e la possibile squadra che scenderà in campo contro gli uomini di Stefano Pioli

Ancora per qualche giorno, i giocatori saranno impegnati con le loro nazionali, poi ogni allenatore potrà pensare alle prossime partite. Lo farà anche Massimiliano Allegri che domenica sera a San Siro ospiterà la Fiorentina di Stefano Pioli.

Una partita delicata per i Viola, che non hanno ancora vinto un match nel massimo campionato italiano. La posizione dell’ex tecnico del Diavolo è in bilico. In caso di sconfitta potrebbe essere esonerato. La Fiorentina si presenterà a Milano con poche certezze e con il dubbio Moise Kean, che ha lasciato il campo in Nazionale per un infortunio alla caviglia.

Gli stop, però, sono stati tanti anche in casa rossonera. Chris Pulisic non sta benissimo, ma nelle scorse ore si sono fermati altri due titolari: Estupinan e Saelemaekers. A preoccupare è l’esterno poliedrico belga, che ha accusato un problema muscolare. Si sottoporrà a controlli medici, ma comunque vada contro la Fiorentina non dovrebbe esserci.

Milan, Allegri passa al 4-4-2: ecco a cosa sta pensando

Senza l’ex Roma, è molto probabile un cambio di modulo. E’ difficile pensare che Massimiliano Allegri possa affidarsi sia a Davide Bartesaghi che ad Athekame in un Milan con il 3-5-2.

La difesa potrebbe essere quella ammirata fino a questo momento, con Fikayo Tomori pronto a fare il terzino destro, con Gabbia e Pavlovic al centro e Bartesaghi a sinistra.

A centrocampo dovrebbero esserci ancora Youssouf Fofana e Luka Modric, con Adrien Rabiot e Chris Pulisic sugli esterni. In attacco Ruben Loftus-Cheek potrebbe ritrovare il capo, affiancando Santiago Gimenez. Ma andrà capito come torneranno i giocatori, impegnati fuori dall’Europa.

Per Rafa Leao e Nkunku potrebbe dunque esserci ancora la panchina ad attenderli. Una variante che darebbe spazio al portoghese o al francese è, invece, quella che vedrebbe il Diavolo schierato con il 4-3-3. In questo caso andrebbe fuori Ruben-Loftus.

Probabile formazione

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi; Pulisic, Fofana, Modric, Rabiot; Loftus-Cheek, Gimenez. All. Massimiliano Allegri