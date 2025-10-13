Dall’Inter al Milan, tutto svelato: ad un passo dai rossoneri

Il calciomercato tiene sempre banco in casa Milan con i rossoneri che sono stati vicini all’acquisto di un giocatore che sta vestendo da diversi anni la maglia dell’Inter.

A volte le sliding doors del calciomercato possono cambiare la carriera di un calciatore che può passare ad una squadra dopo essere stato molto vicino ad un’altra.

Durante gli ultimi anni sono stati diversi i calciatori che sono finiti nel mirino sia del Milan che dell’Inter. Da Thuram a Reijnders, passando per Calhanoglu (che ha addirittura vestito entrambe le maglie), Milan e Inter si sono date spesso battaglia per cercare di arrivare agli obiettivi di mercato. Nelle scorse ore un giocatore, ancora in forza ai nerazzurri, ha rivelato di essere stato molto vicino al passaggio in rossonero in passato.

Tutto rivelato, un giocatore dell’Inter fu vicino al Milan

Ospite al Festival dello Sport, Henrikh Mkhitaryan, ha rivelato che in passato è stato molto vicino al passaggio al Milan. L’armeno fu conteso dai rossoneri e dalla Roma prima di accettare la proposta del club capitolino e diventare poi un punto fermo dei giallorossi, trasferendosi successivamente all’Inter.

Il centrocampista dei nerazzurri ha svelato: “Nell’agosto del 2019 Mino mi disse che avrei dovuto cambiare aria perché non ero felice. Sulle mie tracce c’erano sia la Roma che il Milan, ma i rossoneri erano concentrati su Taison e sarei arrivato a Milanello solo nel caso in cui non avessero preso il brasiliano dello Shakhtar. Dissi allora a Mino che preferivo andare alla Roma”. Un colpo sfiorato per il Milan che non riuscì a prendere neanche Taison, dovendo cambiare completamente obiettivo.

Henrikh Mkhitaryan, classe 1989, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 con l’Inter e, con ogni probabilità, è giunto alla sua ultima stagione con la maglia nerazzurra considerato anche il fatto che al momento non è un punto fermo della formazione di Chivu. Per l’armeno potrebbe esserci un futuro negli Stati Uniti con diversi club che stanno valutando il colpo a costo zero in vista della prossima stagione.

Un altro intreccio di calciomercato tra Milan e Inter con i rossoneri e i nerazzurri che spesso si sono trovati a puntare gli stessi calciatori che per poco sono passati da una parte o dall’altra della sponda dei navigli. Uno degli ultimi è stato Akanji, difensore svizzero che il Milan in estate ha seguito prima che l’ex Manchester City decidesse di passare all’Inter negli ultimi giorni di trattative.