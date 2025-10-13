Paolo Bargiggia a sorpresa: “In Serie A giocatori finiti” e cita pure Modric

Il giornalista sportivo ha criticato i club di Serie A per l’acquisto di giocatori da lui definiti “finiti”. Fra questi c’è anche Modric

Il prossimo episodio del podcast Centrocampo promette di far discutere. Lunedì andrà in onda la puntata con Paolo Bargiggia, giornalista sportivo noto per le sue opinioni dirette e spesso divisive. Sui social è stato diffuso un trailer che anticipa alcuni passaggi della conversazione, in cui Bargiggia punta il dito contro l’età avanzata di molti protagonisti della Serie A, compreso Luka Modric, acquistato dal Milan e protagonista assoluto dell’inizio di stagione dei rossoneri.

“Hai preso Ricci e fai giocare uno di 40 anni?”

Bargiggia ha il coraggio di criticare anche il croato: “Modric al Milan, Dzeko, Vardy… Giocatori finiti: chi ti paga per vedere un cimitero degli elefanti simile? Hai preso Ricci pagandolo 25 milioni e giochi con uno di 40 anni?“.

Parole in linea con il pensiero di molti, e cioè che l’Italia è uno dei pochi paesi che ancora acquista giocatori di una certa età. In alcuni casi, è un discorso condivisibile, ma mettere nel calderone anche Modric, soprattutto con le prestazioni di queste prime partite, è fuori luogo.

Luka è stato nettamente uno dei migliori giocatori di tutto il campionato per rendimento nelle 6 giornate di Serie A fino ad oggi disputate. E con anche gol (fondamentale contro il Bologna) e assist. Ma oltre ai numeri, quello che ha stupito più di tutti è proprio la sua tenuta fisica: a 40 anni già compiuti, corre in campo più di un qualsiasi giocatori con metà dei suoi anni in meno. Lotta, si sbatte, esulta come un debuttante: Modric, come ha detto Ibrahimovic, è il calcio. E lo è anche, e ancora, a 40 anni.