Quella volta che… Pirlo scoppiò a piangere in campo a Milanello

Primo appuntamento con la rubrica “Quella volta che” di Milanlive.it che vi darà l’opportunità di rivivere momenti del passato del Milan andando a svelare retroscena e curiosità.

In questa puntata andiamo a raccontare quando Andrea Pirlo, a lungo punto fermo del Milan di Carlo Ancelotti, scoppiò a piangere poco prima di dare l’addio ufficiale alla squadra rossonera.

Arrivato nel 2001 al Milan, Andrea Pirlo diventò fondamentale per il ciclo del Milan di Carlo Ancelotti quando cambiò ruolo, passando da trequartista a regista davanti la difesa iniziando a dettare geometrie e tempi di quella squadra che nel giro di pochi anni disputò tre finali di Champions League, vincendone due. Dieci anni in rossonero durante i quali il centrocampista vinse tutto e strinse un grande rapporto con i suoi compagni dell’epoca con i quali ha condiviso tantissimi anni nello spogliatoio di Milanello.

Le lacrime di Pirlo al Milan: è successo tutto sul campo di allenamento

Proprio nel quartier generale dei rossoneri, Andrea Pirlo un giorno scoppiò a piangere non riuscendo a trattenere l’emozione. Un pianto che arrivò nel momento in cui dovette salutare tutti i suoi compagni di squadra che lo avevano accompagnato in gran parte dei suoi dieci anni al Milan.

Dopo un breve discorso di saluto, l’ex centrocampista della nazionale scoppiò a piangere non abbracciando uno ad uno i compagni presenti sul campo e lasciando per l’ultima volta Milanello che per molto tempo ha rappresentato la sua casa. L’ex numero 21 rossonero dimostrò tutto l’attaccamento ad una maglia per la quale, una volta lasciata, non ha sempre avuto parole di elogio, svelando di come avesse già pensato precedentemente ad un addio ai rossoneri.

Arrivato alla fine del suo contratto con i rossoneri, non ci fu l’accordo per il rinnovo con i rossoneri che lo lasciarono partire andandosi ad accasare poi alla Juventus dove riuscì a dare vita all’inizio di un nuovo ciclo vincente con la maglia bianconera. Una mossa di mercato che pesò molto sull’economia del campionato italiano negli anni successivi col Milan che perse rapidamente la sua leadership a vantaggio dei bianconeri.

Riconosciuto come uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio mondiale, Andrea Pirlo ha iniziato la sua avventura da allenatore con alti e bassi. Vinta la Coppa Italia alla guida della Juventus, il classe 1979 ha fatto fatica in Turchia e alla Sampdoria, trovandosi ora alla guida dello United Fc, squadra degli Emirati Arabi Uniti.