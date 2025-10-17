Thiago Silva, ma che gol ha fatto: rovesciata al 97′, lo stadio esplode (VIDEO)

Un gol capolavoro di Thiago Silva al 97′ regala tre punti d’oro al Fluminense: la rovesciata fa esplodere di gioia tutto lo stadio

Thiago Silva, a 41 anni, ha deciso Fluminense-Juventude con un gol da fuoriclasse. Giovedì 16 ottobre, al Maracanã, il difensore brasiliano ha firmato l’1-0 finale con una volée perfetta al termine di una partita sofferta, ma capace di infiammare il pubblico nel recupero. Un gesto tecnico puro, elegante, che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Tricolor carioca.

Il gol in rovesciata di Thiago Silva, il Fluminense vince così

La gara, valida per la 28ª giornata del Brasileirão, non era iniziata nel modo migliore per la squadra di Diniz. Il Fluminense ha faticato a trovare spazi e ritmo, concedendo diverse occasioni alla Juventude, pericolosa con Giovanny che ha colpito un palo nella ripresa. Poi, quando il pareggio sembrava scritto, è arrivato il colpo del campione: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Thiago Silva si è coordinato al volo e ha spedito il pallone all’angolino, battendo il portiere rivale e chiudendo il match con una prodezza degna della sua carriera. Il Maracanã si è trasformato in un coro di applausi per uno dei simboli del calcio brasiliano moderno.

Thiago Silva’s last minute overhead kick (kind of) winner for Fluminense last night! pic.twitter.com/ntJDLs2lIc — AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) October 17, 2025

L’ex difensore del Milan continua a stupire per longevità e leadership. Dopo il ritorno in patria, Thiago Silva è diventato il punto di riferimento di un gruppo giovane, capace di alternare momenti di spettacolo a fasi complicate. Con questo gol, oltre ai tre punti, ha regalato fiducia a un ambiente che punta a risalire in classifica. La sua parabola, dai trionfi rossoneri e dal Chelsea fino al ritorno romantico al Fluminense, conferma un fatto: la classe non invecchia. E quando il tempo sembra rallentare, Thiago Silva riesce ancora a farlo accelerare con un colpo solo, trasformando una serata ordinaria in un ricordo da leggenda.